Украина подготовила для ЕС талмуд с рекомендациями по новым санкциям против РФ

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Агентство Reuters сообщает, что Украина на следующей неделе попросит ЕС рассмотреть новые санкции против Москвы, включая конфискацию российских активов и введение ограничений в отношении некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций.

Сообщается, что в ранее не публиковавшейся «Белой книге Украины» содержится призыв к 27 странам ЕС занять более агрессивную и независимую позицию в отношении санкций, поскольку неопределенность в отношении будущей роли Вашингтона нависает над ней.

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Среди 40 страниц украинских рекомендаций есть призывы принять законодательство, которое ускорит конфискацию Евросоюзом активов лиц, подвергнутых санкциям, и передачу их Украине. Лица, подвергнутые санкциям, смогут затем требовать компенсации от России.

В Киеве настаивают, что ЕС следует рассмотреть ряд мер, чтобы сделать собственные санкции более жесткими за пределами его собственной территории, в том числе ввести вторичные санкции против иностранных компаний, которые используют технологии ЕС для оказания помощи России, и «вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти».

Как рассчитывают в Киеве, такие вторичные санкции, которые могут ударить по крупным покупателям, таким как Индия и Китай, стали бы важным шагом, на который Европа до сих пор не решалась. Трамп публично обсуждал это, прежде чем принять решение не предпринимать никаких действий на данный момент.

В документе также содержится призыв к ЕС рассмотреть возможность более широкого использования принципа принятия решений по санкциям на основе большинства голосов, чтобы предотвратить блокирование мер отдельными государствами.

В «Белой книге» также содержится призыв к ЕС рассмотреть возможность принятия решений на основе правил большинства в отношении санкций, чтобы не допустить блокирования отдельными государствами-членами мер, которые в противном случае требуют единогласия.

В публикации Reuters отмечается, что вся эта возня усилилась из-за того, что после разговора с Путиным в понедельник, Трамп, неожиданно для западных «ястребов», решил не вводить новые санкции против России, «разрушив надежды европейских лидеров и Киева, которые в течение нескольких недель лоббировали его, чтобы усилить давление на Москву».

Тем не менее, уже во вторник ЕС и Великобритания все равно ввели свои собственные, дополнительные санкции против России, заявив, что все еще надеются, что Вашингтон присоединится к ним.

«Но европейцы открыто обсуждают, как они могут оказать давление на Москву, если Вашингтон больше не готов к участию в санкционной войне», – добавляет Reuters.

«Сегодня на практике Вашингтон прекратил участие практически во всех межправительственных площадках, ориентированных на санкции и экспортный контроль», — говорится в сообщении.

В частности, Вашингтон замедлил работу в мониторинговой группе по обеспечению соблюдения ограничений цен на российскую нефть, распустил федеральную целевую группу, занимающуюся преследованием нарушений санкций, и перенаправил значительное число экспертов по санкциям в другие сектора.