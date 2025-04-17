«Уиткофф распространяет бред пана Путина про наши территории» – Зеленский

Вадим Москаленко.  
17.04.2025 21:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киев не давал спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу «мандат обсуждать украинские территории» с Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не давал спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу «мандат обсуждать украинские территории» с Владимиром...

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«Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обговариваем территории. Вы знаете моё отношение, и какие у нас «красные линии», мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории российскими.

Считаю, что пан Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасная, потому что он сознательно или несознательно распространяет российские нарративы. В любом случае, это не помогает», – вещал клоун.

«Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории, территории принадлежат нашему народу, и не только нам, а будущим украинцам. Вообще не понимаю, о чём он говорит. Мы всё это слышали, но слышали как бред пана Путина.

Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают распространять эти нарративы в других цивилизованных странах», – хамил просроченный, не имеющий мандата президента Украины.

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