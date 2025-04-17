Киев не давал спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу «мандат обсуждать украинские территории» с Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обговариваем территории. Вы знаете моё отношение, и какие у нас «красные линии», мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории российскими.

Считаю, что пан Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасная, потому что он сознательно или несознательно распространяет российские нарративы. В любом случае, это не помогает», – вещал клоун.