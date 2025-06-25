У Трампа большая симпатия к Путину, он считает его единомышленником – Кулеба

Анатолий Лапин.  
25.06.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Проблемой для Украины является то, что действующий президент США Дональд Трамп считает себя единомышленником с президентом России Владимиром Путиным. Он испытывает к нему большую симпатию и готов вести дела и достигать «больших сделок».

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проблемой для Украины является то, что действующий президент США Дональд Трамп считает себя единомышленником...

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«Пример, близкий нам с первого его президентства. Он пришел, говорит: «Я хочу большую сделку с Путиным». Мы тут все бегали по потолку, что нас сейчас сольют. Не получилось большое соглашение с Путиным. Сложились обстоятельства так, что ему надо было развернуться против Путина. И он продал «Джавелины» нам, применил санкции против «Северного потока».

Но это не изменило его стратегического убеждения в том, что Путин – это человек одного с ним плана, и ему хочется иметь с ним дела», – отметил он.

«Так возможен ли антипутинский шаг Трампа? Или шаги? Да, абсолютно возможны. Как туда пройти, пока сложно сказать. Изменит ли даже этот шаг его, если бы стратегическое желание договариваться с Путиным? Нет, не изменит, потому что он очень последователен в своей симпатии к Владимиру Путину», – заключил Кулеба.

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