Проблемой для Украины является то, что действующий президент США Дональд Трамп считает себя единомышленником с президентом России Владимиром Путиным. Он испытывает к нему большую симпатию и готов вести дела и достигать «больших сделок».

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пример, близкий нам с первого его президентства. Он пришел, говорит: «Я хочу большую сделку с Путиным». Мы тут все бегали по потолку, что нас сейчас сольют. Не получилось большое соглашение с Путиным. Сложились обстоятельства так, что ему надо было развернуться против Путина. И он продал «Джавелины» нам, применил санкции против «Северного потока». Но это не изменило его стратегического убеждения в том, что Путин – это человек одного с ним плана, и ему хочется иметь с ним дела», – отметил он.