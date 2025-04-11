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Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает возрождение более реалистичного взгляда на роль Америки в мире, согласно которому США – великая держава, но есть и другие великие державы.

Об этом младший научный сотрудник по США британского аналитического института «Чатэм-хаус» Хизер Хёрлберт заявила на конференции этой организации, посвященной вопросам сближения США и РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первоочередная задача – наладить практические рабочие отношения с другими великими державами и понять, как лучше всего разделить мир между ними. В этом смысле Россия не просто великая держава. Она, как и США, является ядерной державой, хотя Китай быстро догоняет. Трамп заинтересован стать человеком, который положит конец войне на Украине. Я думаю, что ему нравится заключать крупные сделки с крупными лидерами – такими, как Россия. Это связано с тем, как Россия и СССР воспринимаются в американском воображении», – сказала Хёрлберт.

По ее словам, Трамп заинтересован поделить с Россией мировые энергетические рынки.

«Очевидно, что США и Россия энергетические сверхдержавы. Согласно этой логике, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией для управления мировыми энергетическими рынками. Трамп лично и люди из его окружения достигли больших успехов в сотрудничестве с Россией и российским бизнесом в прошлом. Есть большой интерес к тому, чтобы возобновить это сотрудничество», – отметила экс-чиновница.

Она добавила,. что часто упускают из виду «моральное или этическое родство» США и России.

«Идея о том, что Россия и США великие христианские нации, что между ними есть культурное сходство, о котором много говорят в российских СМИ. Некоторые члены коалиции Трампа считают, что Россия может быть лучшим союзником в тех вопросах, которые они хотят решить в мире, чем традиционные союзники США, которых вице-президент Венс отчитал перед всеми», – резюмировала Хёрлберт.

Примечательно, что с 1995 по 2001 год она работала спичрайтером в администрации президента-демократа Билла Клинтона и писала речи для лютой русофобки госсекретаря Мадлен Олбрайт.