У нас нет оружия, людей, в экономике крах. Пора подписывать мир – депутат Рады
Украине не хватает ни оружия, ни людей, ни ресурсов для продолжения войны. Ей нужно понять, что иного выхода, как подписать мирные соглашения, у страны нет.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила депутат Верховной рады, бывшая член Зе-команды Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Относительно меморандума, я вам скажу так – для России это основание для старта ведения разговоров. Потому что-то, что было до этого: формулы мира, справедливый мир, что они там еще выписывали, вот эти сказки Ганса Христиана Андерсена, они же постоянно что-то декларируют. И все проехали по Европе, все кричат: «Эй, молодец! Давай, давай! Но только сам, своими людьми и своими силами, ещё всем будешь должен. Но мы тебя глубоко поддерживаем и очень сильно обеспокоены, а, возможно, обеспокоены ещё больше, чем нам кажется.
Но мы не знаем, когда и не знаем зачем, но мы готовимся, потому что у нас есть коалиция желающих, которые что-то желают, но, когда они будут это желать и когда они решат в своих желаниях, мы не знаем». Поэтому Путину для старта нужен нормальный документ, от которого они будут отталкиваться в ведении переговорного процесса и в подготовке мирового соглашения. Мы должны понимать, что туза в рукаве у нас нет, людей, которыми мы можем воевать у нас нет, и достаточного количества оружия, про которое все кричат, у нас тоже нет», – заявила Скороход.
По мнению депутата, власти нужно поубавить амбиции и оставить попытки вернуть то, что стране не под силу.
«Исходя из реалий войны, мы должны также понимать, что нам нужно сохранить страну, нам нужно максимально сохранить людей, у нас проблемы с демографией, с генетическим фондом. Проблема с тем, сколько людей уехало, сколько людей остается на оккупированных территориях или прифронтовых территориях, потому что им не помогают. У нас завалена экономика полностью, у нас просто катастрофа, всё катится вниз. Мы должны об этом думать, у нас должны играть роль не амбиции, и что мы хотим очень много, но непонятно за счёт чего, и как мы этого будем добиваться. Мы должны быть реалистами, и мы должны прийти к тому, что мы не можем не подписать мирное соглашение», – резюмировала политик.
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