У нас нет оружия, людей, в экономике крах. Пора подписывать мир – депутат Рады

Украине не хватает ни оружия, ни людей, ни ресурсов для продолжения войны. Ей нужно понять, что иного выхода, как подписать мирные соглашения, у страны нет.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила депутат Верховной рады, бывшая член Зе-команды Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно меморандума, я вам скажу так – для России это основание для старта ведения разговоров. Потому что-то, что было до этого: формулы мира, справедливый мир, что они там еще выписывали, вот эти сказки Ганса Христиана Андерсена, они же постоянно что-то декларируют. И все проехали по Европе, все кричат: «Эй, молодец! Давай, давай! Но только сам, своими людьми и своими силами, ещё всем будешь должен. Но мы тебя глубоко поддерживаем и очень сильно обеспокоены, а, возможно, обеспокоены ещё больше, чем нам кажется. Но мы не знаем, когда и не знаем зачем, но мы готовимся, потому что у нас есть коалиция желающих, которые что-то желают, но, когда они будут это желать и когда они решат в своих желаниях, мы не знаем». Поэтому Путину для старта нужен нормальный документ, от которого они будут отталкиваться в ведении переговорного процесса и в подготовке мирового соглашения. Мы должны понимать, что туза в рукаве у нас нет, людей, которыми мы можем воевать у нас нет, и достаточного количества оружия, про которое все кричат, у нас тоже нет», – заявила Скороход.

По мнению депутата, власти нужно поубавить амбиции и оставить попытки вернуть то, что стране не под силу.