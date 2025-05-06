У нас не хватает боеприпасов и фортификаций накануне наступления русских – снайпер ВСУ

Украинская армия ожидает наступления российских войск, но вопросы вызывает запас снарядов и наличие линий фортификации.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Снаряды есть различного калибра, под различные системы, но все равно их мало. Их должно быть на самом деле в два, в три раза больше для того, чтобы эффективно поражать соперника…

Если мы говорим о том, что будет массированное наступление орков, то в принципе у нас есть еще какое-то время, я надеюсь, мы его используем все-таки, надеюсь, для того, чтобы у нас был запас как и различных дронов, так и различных снарядов, так и различных в плане БК для стрелкового оружия и так далее.

Я не думаю, что у нас увеличится, к сожалению, количество людей в боевых бригадах, но хотя бы оснастить и подготовиться к тому, что будет… И вот здесь опять становится вопрос укреплений, фортификации различных линий укрепительных. Насколько реально мы смогли это сделать по всей длине фронта, везде, где могут в любой момент орки начать наступление, я в этом, мягко говоря, не уверен. По моим сведениям, это далеко не везде. Они есть, где-то лучше, где-то хуже, где-то вообще нет. И вот это больше всего напрягает, что уже сколько мы воюем, ну, а эта тема еще стоит у нас на месте», – заявил Прошинский.