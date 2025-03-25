Тягнибоковцы с Запорожского фронта жалуются на штурмы и «шквальный огонь»

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 18:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ проводят активные штурмы на Запорожском направлении, комбинируя разнообразные ходы и ресурсы.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил спикер запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы» Константин Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ проводят активные штурмы на Запорожском направлении, комбинируя разнообразные ходы и ресурсы. Об...

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«Сегодня они немного притормозили штурмовые действия, хотя, не должно быть иллюзий, что они отказались от наступательных планов, сегодня они больше делают акцент на удары артиллерией, обстрелы ракетами, авиацию периодически поднимают, активно работают беспилотниками, пытаются атаковать продвижение украинской пехоты, техники, активно бьют по огневым позициям, по опорникам, где засели украинские воины.

Враг активно глушит украинские станции РЭБ, чтобы максимально ослабить линию обороны и потенциал украинских сил безопасности и обороны», – жаловался Денисов.

«Русские не действуют уже шаблонно, не действуют топорно, не действуют линейно, они пытаются комбинировать разнообразные ходы как в плане ИПСО, в плане террора, так и, в частности, на поле боя.

Они применяют разнообразие, у них в куче могут быть и разведчики, и ДРГ, и танчики работать, и артиллерия, и беспилотники. Не поворачивается язык назвать это винегрет, но в упрощённом виде это именно так», – добавил бандеровец.

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