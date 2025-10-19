«Ты что мне принёс?!» – Зеленский нарвался на подзатыльник от Трампа

Максим Столяров.  
19.10.2025 16:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1475
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если подтвердится украинский «слив» в прессе о том, что делегация Зеленского накануне привезла в Вашингтон Трампу карты с «болезненными точками» в инфраструктуре России, это будет свидетельствовать о бескрайней глупости киевской дипломатии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если подтвердится украинский «слив» в прессе о том, что делегация Зеленского накануне привезла в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал украинский скандальный «слив» в прессе.

«Если это подтвердится, это означает, что они привезли списки целей! Реально, списки целей привезли и говорят Трампу на переговорах: «Трамп, у нас нет ракет, мы не можем по этим целям нанести удар, ударь ты, вот цели». И дают ему эту карту. Это настолько… неумный ход.

Американцы цели в России знают лучше, чем украинцы, в десять раз! Не надо им никаких карт везти. Это американцы ещё украинцев поучат, где настоящие цели, где фальшивые, где муляжи стоят», – сказал Ширяев.

«Если они действительно так поступили, они могли налететь на очень резкий ответ. Ну, мы на совещании сидим, ты мне говоришь: «Слушай, у меня пистолета нет, застрели его сам!» Посмотрим, правдивая ли информация… Но нюанс очень интересный», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить