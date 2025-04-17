Трампа обвиняют в мягкотелости: «Для упрямых русских не было никаких кнутов, только пряники»
Британский журнал The Economist считает, что предложенное Трампом прекращение огня на Украине «ускользает».
«Дональд Трамп обещал закончить конфликта на Украине в течение одного дня. Теперь, по словам инсайдеров, он надеется добиться прекращения огня в течение первых 100 дней — то есть к концу этого месяца. Он начал называть этот конфликт «войной Байдена». Однако Трамп беспокоится, что если противостояние затянется, то может стать его собственной войной», – говорится в публикации.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Авторы не скупятся на хлесткие обвинения в адрес нынешнего президента США.
«Трамп оказался необычайно снисходителен к России и враждебен по отношению к Украине. Даже когда некоторые из его помощников осудили российскую атаку на Сумы, Трамп заявил, что это была «ошибка», хотя и «ужасная». Поразительно, но 14 апреля он обвинил Украину во вторжении России, отмахнувшись от украинской просьбы о покупке американских ракет. «Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а затем надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет», — заявил он.
Поклонники Трампа настаивают, что он готов быть жестче с Россией. Он продлил санкции, введенные его предшественником против России, и выразил нетерпение в отношении Кремля, сказав одному из интервьюеров, что он «зол» на Россию, и выдвинув идею введения «вторичных тарифов», предположительно на страны, покупающие российскую нефть. 11 апреля он сказал: «Россия должна начать действовать». Европейские лидеры требуют введения дополнительных санкций против России, чтобы эти слова имели значение, но пока безрезультатно, – говорится в материале.
Отмечается, что в марте Трамп ненадолго сократил поставки оружия и разведданных на Украину. Советник Кит Келлогг сравнил это с «ударом мула палкой по носу». Это сработало — через несколько дней Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.
«Однако для упрямых русских не было никаких кнутов, только пряники. 10 апреля американские и российские официальные лица встретились в Стамбуле, чтобы обсудить вопрос об улучшении работы посольств. Страны также обменялись двумя заключенными. Российские СМИ утверждают, что сближение происходит независимо от переговоров по Украине», – негодует британский журнал.
В вину Трампу ставится даже то, что он обложил Украину тарифной ставкой в 10 %, а Россию – нулевой. «Одним из утешений для Украины является то, что в результате торговой войны цена на нефть упала с 80 долларов за баррель в январе до 65 долларов, что резко сократило доходы Путина», – говорится в статье.
По словам авторов британского издания, примечательно, что в рассуждениях Трампа отсутствует какое-либо представление о дополнительной военной помощи Украине.
«Действительно, поддержка со стороны Америки сокращается. Поток оружия, одобренный Джо Байденом, иссякнет в ближайшие месяцы, и Трамп не дал разрешения на его увеличение. Еще одно выделение бюджетных средств на поддержку Украины выглядит маловероятным».
Кроме того, Америка выводит войска и оборудование из Жешува, важнейшего центра в Польше, через который на Украину поступает оружие. Отныне их обязанности будут выполнять европейские войска.
Тем временем американский министр обороны Пит Хегсет 11 апреля не принял участия во встрече в Брюсселе Контактной группы по обороне Украины, объединяющей 50 с лишним стран, предоставляющих военную помощь, хотя и присоединился к ней по видеосвязи.
По словам журналистов The Economist, «еще одним признаком времени» является то, что представители Пентагона недавно задали вопрос одному из европейских союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, но этот вопрос был проигнорирован европейцами.
«Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они «сыты по горло» усилиями Европы по укреплению Украины», – жалуются авторы публикации.
The Economist ставит Трампу в пример усилия Британии и Франции по созданию европейских «сил поддержки» для помощи Украине после прекращения огня.
«Европейцы надеются показать Трампу, что берут на себя бремя европейской безопасности, надеясь сохранить хотя бы какую-то американскую приверженность если не Украине, то НАТО».
Правда, все упирается в тот факт, что создание таких сил зависит от постоянно ускользающего прекращения огня.
«Все это усиливает необходимость второго направления: увеличения военной помощи Украине со стороны Европы. Бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер говорит, что нельзя терять время, – пишет журнал.
По словам Шимера, в условиях, когда Россия намерена продолжать свою линию, а Америка, похоже, намерена отступить, Украине «придется сражаться».
«Сейчас самое время для европейцев усилить помощь Украине, чтобы у нее была поддержка, необходимая для самообороны, и чтобы подтолкнуть Путина к конструктивным переговорам», — говорит он.
Европейцы должны отдать больше своих запасов оружия, несмотря на риски; финансировать военную промышленность Украины; вести переговоры с Трампом о покупке американских систем ПВО для Украины и использовать замороженные российские активы для оплаты всего этого», – резюмирует журнал, перечисляя цели антитрамповской коалиции на Западе.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: