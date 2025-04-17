Трампа обвиняют в мягкотелости: «Для упрямых русских не было никаких кнутов, только пряники»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британский журнал The Economist считает, что предложенное Трампом прекращение огня на Украине «ускользает».

«Дональд Трамп обещал закончить конфликта на Украине в течение одного дня. Теперь, по словам инсайдеров, он надеется добиться прекращения огня в течение первых 100 дней — то есть к концу этого месяца. Он начал называть этот конфликт «войной Байдена». Однако Трамп беспокоится, что если противостояние затянется, то может стать его собственной войной», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Авторы не скупятся на хлесткие обвинения в адрес нынешнего президента США.

«Трамп оказался необычайно снисходителен к России и враждебен по отношению к Украине. Даже когда некоторые из его помощников осудили российскую атаку на Сумы, Трамп заявил, что это была «ошибка», хотя и «ужасная». Поразительно, но 14 апреля он обвинил Украину во вторжении России, отмахнувшись от украинской просьбы о покупке американских ракет. «Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а затем надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет», — заявил он.

Поклонники Трампа настаивают, что он готов быть жестче с Россией. Он продлил санкции, введенные его предшественником против России, и выразил нетерпение в отношении Кремля, сказав одному из интервьюеров, что он «зол» на Россию, и выдвинув идею введения «вторичных тарифов», предположительно на страны, покупающие российскую нефть. 11 апреля он сказал: «Россия должна начать действовать». Европейские лидеры требуют введения дополнительных санкций против России, чтобы эти слова имели значение, но пока безрезультатно, – говорится в материале.

Отмечается, что в марте Трамп ненадолго сократил поставки оружия и разведданных на Украину. Советник Кит Келлогг сравнил это с «ударом мула палкой по носу». Это сработало — через несколько дней Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.

«Однако для упрямых русских не было никаких кнутов, только пряники. 10 апреля американские и российские официальные лица встретились в Стамбуле, чтобы обсудить вопрос об улучшении работы посольств. Страны также обменялись двумя заключенными. Российские СМИ утверждают, что сближение происходит независимо от переговоров по Украине», – негодует британский журнал.

В вину Трампу ставится даже то, что он обложил Украину тарифной ставкой в 10 %, а Россию – нулевой. «Одним из утешений для Украины является то, что в результате торговой войны цена на нефть упала с 80 долларов за баррель в январе до 65 долларов, что резко сократило доходы Путина», – говорится в статье.

По словам авторов британского издания, примечательно, что в рассуждениях Трампа отсутствует какое-либо представление о дополнительной военной помощи Украине.

«Действительно, поддержка со стороны Америки сокращается. Поток оружия, одобренный Джо Байденом, иссякнет в ближайшие месяцы, и Трамп не дал разрешения на его увеличение. Еще одно выделение бюджетных средств на поддержку Украины выглядит маловероятным».

Кроме того, Америка выводит войска и оборудование из Жешува, важнейшего центра в Польше, через который на Украину поступает оружие. Отныне их обязанности будут выполнять европейские войска.

Тем временем американский министр обороны Пит Хегсет 11 апреля не принял участия во встрече в Брюсселе Контактной группы по обороне Украины, объединяющей 50 с лишним стран, предоставляющих военную помощь, хотя и присоединился к ней по видеосвязи.

По словам журналистов The Economist, «еще одним признаком времени» является то, что представители Пентагона недавно задали вопрос одному из европейских союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, но этот вопрос был проигнорирован европейцами.

«Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они «сыты по горло» усилиями Европы по укреплению Украины», – жалуются авторы публикации.

The Economist ставит Трампу в пример усилия Британии и Франции по созданию европейских «сил поддержки» для помощи Украине после прекращения огня.

«Европейцы надеются показать Трампу, что берут на себя бремя европейской безопасности, надеясь сохранить хотя бы какую-то американскую приверженность если не Украине, то НАТО».

Правда, все упирается в тот факт, что создание таких сил зависит от постоянно ускользающего прекращения огня.

«Все это усиливает необходимость второго направления: увеличения военной помощи Украине со стороны Европы. Бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер говорит, что нельзя терять время, – пишет журнал.

По словам Шимера, в условиях, когда Россия намерена продолжать свою линию, а Америка, похоже, намерена отступить, Украине «придется сражаться».

«Сейчас самое время для европейцев усилить помощь Украине, чтобы у нее была поддержка, необходимая для самообороны, и чтобы подтолкнуть Путина к конструктивным переговорам», — говорит он.

Европейцы должны отдать больше своих запасов оружия, несмотря на риски; финансировать военную промышленность Украины; вести переговоры с Трампом о покупке американских систем ПВО для Украины и использовать замороженные российские активы для оплаты всего этого», – резюмирует журнал, перечисляя цели антитрамповской коалиции на Западе.