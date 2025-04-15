Трамп оставит ООН и НАТО без денег, вдвое сократит бюджет Госдепа и закроет десятки посольств

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Агентство Associated Press пишет, со ссылкой на документ Административно-бюджетного управления США (ОМБ), что Белый дом предложил серьезные планы по урезанию расходов на административный аппарат и внешние связи.

По данным агентства, администрация Дональда Трампа хотела бы вдвое сократить бюджет Госдепартамента США, сократить число дипломатов и посольств по всему миру, а также прекратить финансирование международных организаций, в том числе ООН, многие его агентства и штаб-квартиру НАТО.

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Как следует из опубличенного AP документа Административно-бюджетного управления США, уже с октября 2025 финансирование указанных статей бюджета планируется урезать на 50% или примерно на 30 млрд долларов.

Утверждается, что заметки с внутреннего совещания по поводу этого предложения распространялись в онлайн-чатах среди сотрудников дипломатической службы с минувших выходных, но взорвались в понедельник, когда Госдепартамент должен был представить OMB отдельный, не связанный с этим план реорганизации.

AP отмечает, что документ носит предварительный характер и сомневается, что он будет одобрен Конгрессом США.

Вместе с тем, само появление таких планов свидетельствует о глубине бюджетного кризиса, с которым сейчас столкнулась новая администрация, занятая поиском того, что можно сократить или урезать, чтобы залатать финансовые дыры.

«Чиновники, знакомые с предложением, говорят, что предложение должно пройти несколько раундов рассмотрения, прежде чем оно попадет к законодателям, которые в прошлом вносили поправки и даже отклоняли бюджетные запросы Белого дома. Хотя предложение является предварительным, оно дает представление о приоритетах администрации Трампа и совпадает с массовыми сокращениями рабочих мест и финансирования в федеральном правительстве, от здравоохранения и социальных служб и Министерства образования до Агентства США по международному развитию», – говорится в материале.

Один высокопоставленный американский чиновник, знакомый с предложением OMB, назвал его «агрессивным» с точки зрения сокращения расходов. Пресс-секретарь OMB Александра Маккэндлесс заявила, что «окончательные решения о финансировании не приняты». Совет национальной безопасности не ответил на просьбу прокомментировать предложенные сокращения.

«Усилия OMB по резкому сокращению бюджета Госдепартамента во время первого срока Трампа были встречены ожесточенным сопротивлением на Капитолийском холме и в значительной степени провалились. Тем не менее, вторая администрация Трампа быстро перешла к сокращению федерального правительства, сократив рабочие места и финансирование во всех агентствах. Она уже распустила USAID и перешла к прекращению финансирования так называемых институтов «мягкой силы», имеющих внешнеполитическое значение, таких как «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Ближневосточные вещательные сети», «Радио Свободная Азия» и «Радио/ТВ Марти», которое вещает на Кубе», – говорится в публикации.

Согласно сведениям AP, документ предполагает прекращение финансирования ООН и НАТО, двукратное сокращение зарубежной помощи, остановку финансирования здравоохранения за рубежом, за исключением небольших сумм на профилактику ВИЧ, туберкулеза и малярии.

По данным Reuters, Белый дом предлагает закрыть 10 посольств и 17 консульств США за рубежом, в основном в Африке и Европе. Сокращения коснутся не только Госдепа, но и Агентства США по международному развитию (USAID), функции которого переданы внешнеполитическому ведомству.