Россия уже могла накопить достаточно ракет «Орешник», чтобы уничтожить армию стран НАТО, если такая объявится на территории Украины.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орешник» уже в серийном производстве. Это означает, что все компоненты, которые использовались в нём, теперь также производятся серийно. Так что это не просто сборочный цех, который собирает их.

Это центр производства двигателей за пределами Москвы, центр управления за пределами Перми, производство боеголовок за пределами Челябинска. Теперь везде есть производственные линии, предназначенные для этого. Вся система собрана, и теперь она поступает на завод по сбору, превращается в серийную ракету, которая затем передается российским военным.

И причина, по которой я говорю об этом, в том, что если русские решат запустить «Орешник», это будет не одна ракета. Я имею в виду, что украинцы играют с огнем», – сказал Риттер.