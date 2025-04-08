Трамп изощрённо раздавит Зеленского, руками Макрона и Стармера – укро-нацист

Администрация Дональда Трампа будет давить на Киев с требованиями прекращения войны через лидеров европейских стран.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США пытаются ценой Украины оставить войну у себя за спиной. Это даже не соглашение о перемирии, прекращении огня – война, стой, как говорится, раз-два. Это позиция Трампа. И он должен войти в историю как миротворец, ему свербит это ощущение непринадлежности к тому же кругу, к которому принадлежит критикованный им множество раз и унижаемый им Обама. США не играют с Украиной в одной команде. Да, они, по крайней мере, пока что не играют в противоположной. Они не используют того, что прозвучало в ультиматуме, их мы не услышали, Украина не услышала, не услышала и Европа», – вещал Шкиль.