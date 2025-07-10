«Трамп дозрел»: в Киеве намерены уломать США на увеличение поставок оружия

Вадим Москаленко.  
10.07.2025 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украинским дипломатам нужно ловить момент охлаждения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил обслуживающий интересы офиса Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским дипломатам нужно ловить момент охлаждения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом на...

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«Время для остановки поставок оружия Украине было выбрано очень неадекватно, потому что именно в этот момент русские усиливали наступление, и воздушные атаки. И то, что пускай не прямо, но эта ошибка признана, и сейчас её пытаются исправить – это уже позитивная тенденция. Потому что при Трампе нечасто так происходит.

Но сейчас нужно вопрос американского оружия для Украины поставить на системную основу. Должен быть указ нашего президента нашим руководителям, Минобороны, МИД, чтобы они на этой неделе максимально поработали. Не только о том, как восстановить остановленные поставки Байдена, но и договориться о том, чтобы мы регулярно и системно получали ракеты, бронетехнику, снаряды. Нужно договариваться об этом, сейчас необходима именно регулярная системность. Хорошо, что Трамп до этого дозрел», – сказал Фесенко.

Но он подчеркнул, что убедить НАТО дать больше оружия будет трудно.

«Проблема в том, что по некоторым позициям, в частности по ракетам-перехватчикам, действительно на Западе дефицит из-за войны на Ближнем Востоке. Но мы не знаем, в каких объёмах.

Поэтому нужно искать баланс. Нам нужно убедить наших американских партнёров, что нам очень нужны эти ракеты-перехватчики, и нужно просто увеличить производство. И сделать так, чтобы в очереди на получение этих ракет мы были на первых местах», – мечтал Фесенко.

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