«Трамп – агент ФСБ, мне казах или киргиз говорил» – в Киеве злятся на приостановку поставок
Пауза в поставках Украине американского оружия ударит по Киеву не столько в количественном плане, сколько создаст проблемы отсутствием альтернативы этим вооружениям.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я в целом интересовался личностью Трампа, который сейчас возглавляет ведущую капиталистическую страну. Даже бывший член правительства, кажется, Казахстана или Кыргызстана писал, что это завербованный агент ФСБ. Поэтому ожидать от него чего-то хорошего, понятно, не стоит. Извиняться или не извиняться – ситуацию не изменит полностью.
А ситуация такая, что приблизительно 30% оружия – это американское, и прерывание поставок важно не столько в количественном плане, а некоторое число образцов являются эксклюзивными. Например антиракеты к «Пэтриоту», ракеты к F-16 и комплексам NASAMS, боеприпасы к «Хаймарсам» выпускают только США. И ещё есть несколько таких позиций», – рассуждал он.
«Поэтому для нас это действительно будет тяжёлым ударом. Но я надеюсь, что вместе с Европой нам удастся это преодолеть, хотя это значительно усложняет наши оборонные возможности», – причитал Романенко.
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