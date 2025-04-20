«Теневой танкерный флот России? Это пострашнее пошлин Трампа» – эксперт
Борьба с российским теневым танкерным флотом проводится на Западе формально и не всерьез.
Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никто так и не попытался предпринять какие-то решительные действия для того, чтобы запретить эти поставки. Несмотря на все эти иногда идиотские телодвижения, связанные с борьбой с российскими энергоресурсами, в Европе остались разумные люди, которые понимают, что если всем все запретить, то мы столкнемся с ситуацией посильнее Фауста Гёте, то есть пострашнее пошлин Трампа», – сказал Бобылев.
Он считает, что на Западе понимают, к чему приведет изъятие российской нефти с мирового рынка.
«Одномоментное изъятие с рынка российской нефти, принесет России неприятностей чрезвычайно много, но и все остальные страны и континенты тоже не порадуются. Изъяв такие объемы с рынка, можно получить такие цены, что 100-120 долларов за баррель, о которых когда-то с надеждой говорили, могут стать такой реальностью, что мало не покажется никому», – заключил Бобылев.
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