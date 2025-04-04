Тарифная война Трампа может толкнуть Европу в обьятия Китая

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Обьявленныя Трампом новая тарифная политика продолжает оставаться главной темой американских и мировых медиа. The Washington Post пишет, что тарифы Трампа объединяют против него друзей и врагов, в том числе Китай и ЕС, которые уже анонсировали контрмеры.

«Это решение, которое столь беспринципно, столь внезапно, столь глубоко по своему воздействию, ставит под вопрос, каким партнером будут США. Оно будет играть на руку нарративу Китая о том, что США — ненадежный, далекий партнер, который может приходить и уходить», – говорит Сюзанна Паттон, директор Программы Юго-Восточной Азии в австралийском аналитическом центре «Институт Лоуи».

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«Мы в замешательстве. Сейчас быть союзником США хуже, чем противником. Будучи противником, вы, по крайней мере, знаете, что получаете. Быть ​​союзником, а потом обращаться с тобой как с противником… этого не ожидают; это нехорошо», – заявил Титинан Понгсудхирак, старший научный сотрудник Института безопасности и международных исследований при Университете Чулалонгкорн в союзнике США Таиланде.

«Тарифы администрации не имеют под собой логической основы и противоречат основам партнерства наших двух стран. Это не поступок друга», – заявил премьер Австралии Энтони Албаниз.

«Это не только повлияет на экономические отношения между Японией и Соединенными Штатами, но и будет иметь существенные последствия для мировой экономики и многосторонней торговой системы в целом. У нас есть серьезные опасения», – заявил премьер Японии Сигэру Исиба.

Китай обещает ответить на «типичные издевательства» президента Дональда Трампа неопределенными контрмерами, а Европейский союз заявил, что работает над своими ответными мерами.

Уходящий министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что «тарифная мания» США может запустить спираль, которая втянет страны в рецессию и нанесет огромный ущерб по всему миру.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала введение тарифов против ЕС «неправильным» и заявила, что будет работать над сделкой с США, чтобы «предотвратить торговую войну, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков».

Ротшильдовский журнал The Economist жестко раскритиковал решение Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт, назвав 2 апреля «днем разрушения» (Ruination Day). Издание считает, что американский президент «совершил самый серьезный, разрушительный и ненужный экономический просчёт современности».

Авторы статьи считают, что Трамп, аргументируя радикальный разворот в торговой политике, «несет откровенную чушь», заявляя, что весь мир грабит и обворовывает Штаты.

«Сложно сказать, что тревожнее — то, что лидер свободного мира говорит такие вещи, или то, что он, движимый своими иллюзиями, действительно ввел самый масштабный разрыв в торговой политике США за более чем сто лет», — добавляет The Economist.

Тем временем, китайские официалы заявили изданию MNI, что Пекин и Вашингтон вскоре начнут торговые переговоры, но быстро достичь соглашения вряд ли получится. В Штатах подозревают китайцев в намерении тянуть время, рассчитывая на ослабление позиции США из-за ухудшения ситуации в ее экономике и на рынках.

В потоке критики, обрушившемся сегодня на Трампа есть одно рациональное зерно – подмеченное внешними наблюдателями стремление Трампа решить накопившиеся внутренние проблемы США за счет многочисленных стран-клиентов и “прилипал”, которыми Штаты обросли за последние 70 лет в статусе новой мировой империи. Для Трампа они – балласт, однако нет никаких гарантий, что пожертвовав ими США вновь обретут обещанное трампистами “величие”. Наоборот, результат может быть весьма непредсказуемым.