Тарифная война Трампа может толкнуть Европу в обьятия Китая
Обьявленныя Трампом новая тарифная политика продолжает оставаться главной темой американских и мировых медиа. The Washington Post пишет, что тарифы Трампа объединяют против него друзей и врагов, в том числе Китай и ЕС, которые уже анонсировали контрмеры.
«Это решение, которое столь беспринципно, столь внезапно, столь глубоко по своему воздействию, ставит под вопрос, каким партнером будут США. Оно будет играть на руку нарративу Китая о том, что США — ненадежный, далекий партнер, который может приходить и уходить», – говорит Сюзанна Паттон, директор Программы Юго-Восточной Азии в австралийском аналитическом центре «Институт Лоуи».
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«Мы в замешательстве. Сейчас быть союзником США хуже, чем противником. Будучи противником, вы, по крайней мере, знаете, что получаете. Быть союзником, а потом обращаться с тобой как с противником… этого не ожидают; это нехорошо», – заявил Титинан Понгсудхирак, старший научный сотрудник Института безопасности и международных исследований при Университете Чулалонгкорн в союзнике США Таиланде.
«Тарифы администрации не имеют под собой логической основы и противоречат основам партнерства наших двух стран. Это не поступок друга», – заявил премьер Австралии Энтони Албаниз.
«Это не только повлияет на экономические отношения между Японией и Соединенными Штатами, но и будет иметь существенные последствия для мировой экономики и многосторонней торговой системы в целом. У нас есть серьезные опасения», – заявил премьер Японии Сигэру Исиба.
Китай обещает ответить на «типичные издевательства» президента Дональда Трампа неопределенными контрмерами, а Европейский союз заявил, что работает над своими ответными мерами.
Уходящий министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что «тарифная мания» США может запустить спираль, которая втянет страны в рецессию и нанесет огромный ущерб по всему миру.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала введение тарифов против ЕС «неправильным» и заявила, что будет работать над сделкой с США, чтобы «предотвратить торговую войну, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков».
Ротшильдовский журнал The Economist жестко раскритиковал решение Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт, назвав 2 апреля «днем разрушения» (Ruination Day). Издание считает, что американский президент «совершил самый серьезный, разрушительный и ненужный экономический просчёт современности».
Авторы статьи считают, что Трамп, аргументируя радикальный разворот в торговой политике, «несет откровенную чушь», заявляя, что весь мир грабит и обворовывает Штаты.
«Сложно сказать, что тревожнее — то, что лидер свободного мира говорит такие вещи, или то, что он, движимый своими иллюзиями, действительно ввел самый масштабный разрыв в торговой политике США за более чем сто лет», — добавляет The Economist.
Тем временем, китайские официалы заявили изданию MNI, что Пекин и Вашингтон вскоре начнут торговые переговоры, но быстро достичь соглашения вряд ли получится. В Штатах подозревают китайцев в намерении тянуть время, рассчитывая на ослабление позиции США из-за ухудшения ситуации в ее экономике и на рынках.
В потоке критики, обрушившемся сегодня на Трампа есть одно рациональное зерно – подмеченное внешними наблюдателями стремление Трампа решить накопившиеся внутренние проблемы США за счет многочисленных стран-клиентов и “прилипал”, которыми Штаты обросли за последние 70 лет в статусе новой мировой империи. Для Трампа они – балласт, однако нет никаких гарантий, что пожертвовав ими США вновь обретут обещанное трампистами “величие”. Наоборот, результат может быть весьма непредсказуемым.
«Трамп лишь пожинает бурю. Ветер сеял не он. И даже не Байден с Обамой. Ветер дует прямо из «холодной войны». Америка устранила конкурента, но надорвалась в роли единоличного мирового лидера. Она устала – она уходит. И с этим ничего уже нельзя сделать. Единственный вопрос, на который есть смысл искать ответ, – кто приходит на смену?
Ответ из разряда «капитан Очевидность» – Китай. Но есть нюансы. Китай, в отличие от Америки 40 лет назад, не готов здесь и сейчас взять на себя роль нового мирового жандарма. Китай также не заинтересован в сохранении хаоса.
Парадоксальным образом Китай может временно стать стабилизирующим фактором в мире. В данный момент он заинтересован в промежуточном варианте – новом мировом порядке, основанном на долевом участии нескольких «великих держав».
Среди законов мафии есть и такой: «Бойся своих желаний – они могут исполниться». Мир, основанный на силе, который мечтает построить Трамп, построит для себя и под себя Си. Если эта догадка верна, то ждите китайцев в Европе – они с удовольствием станут гарантами ее безопасности, предложив модернизированную версию устаревшего «потсдамского мира»: европейские идеи и китайская сборка», – прогнозирует признанный в РФ иноагентом лондонский публицист и юрист Владимир Пастухов.
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