Сумщина сдается невероятными темпами, на фронте все плохо – депутат Рады
Диверсии СБУ на военных аэродоромах РФ, вызвавшие бурную реакцию среди украинского населения, больше не работают в свете ответных ударов ВС России, а также на фоне катастрофического положения дел на фронте.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, на линии фронта, несмотря на невероятные спецоперации, проведенные нашими, СБУ, я на самом деле хочу еще раз поблагодарить, но эта история в повестке дня больше не вызывает того восторга, учитывая те обстрелы и та массовость обстрелов, которую мы имеем последнюю неделю. Поэтому заявлять о том, что мы вышли на позицию, когда мы можем к чему-то принудить… ну, езжайте на Сумщину. Там настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших. У нас по линии фронта все очень плохо.
Я не хочу никого пугать, я не хочу нести какое-то ИПСО, как очень многие сейчас начнут кричать и говорить, что я не верю в победу. Я просто открываю карту «Дипстейта» и смотрю, я просто созваниваюсь со своими ребятами, которые находятся на фронте, я просто сама непосредственно туда езжу и смотрю, что происходит», – заявила Скороход.
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