Диверсии СБУ на военных аэродоромах РФ, вызвавшие бурную реакцию среди украинского населения, больше не работают в свете ответных ударов ВС России, а также на фоне катастрофического положения дел на фронте.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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