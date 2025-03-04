Сплошные провалы: у европейских армий нет никакого опыта наступлений – полковник Трухан

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Европейские армии к наступательным действиям не готовы, потому как военная доктрина НАТО и вооруженные силы изначально заточены под оборону от СССР.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порох в пороховницах, может быть, у них и есть. Но максимум, куда они его переместят, это свои ягодицы. Такая себе история, когда он там подрываться будет. Военная доктрина, армия, военно-политические проблемы – это не дело для информационных мародёров, которые стаями тараканов бегают и в моменте как-то реагируют. Встреча в Лондоне –очень экстренное событие, потому что встречи такого рода за 2 часа не готовятся, и за 2 дня тоже. Это попытка понять, что они будут делать, посмотреть друг другу в глаза и выяснить, кто ещё в этом партизанском отряде будет предателем по причине того, что США отходят от поддержки Украины», – отметил он.

С военно-политической точки зрения, по словам эксперта, полностью скидывать Украину с обеспечения может быть чревато для США – это ослабит их переговорную позицию с Россией. Со своей стороны, Россия должна предпринять какие-то меры, и на отдельных операционных направлениях будет активизация действий.