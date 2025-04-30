Председатель Словенской национальной партии Змаго Елинчич Племенити заявил, что Кристиан Шмидт наносит огромный вред Боснии и Герцеговине.

По его мнению, Кристиан Шмидт дорожит традициями немецких нацистских движений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шмидт — турист, и мне интересно, платит ли он туристический налог. Я не знаю, что он там делает. Он не был назначен международными институтами, а приехал по приглашению пронацистских сил, которые хотят уничтожить Республику Сербскую и Сербию, а затем и Россию», – заявил Елинчич.

Политик считает, что у БиГ есть и другие проблемы, заявляя, что одной из них является исламский радикализм, и подчеркивая, что остается надежда на то, что с приходом к власти в США Дональда Трампа ситуация в этой стране и в мире изменится.

«Я думаю, что ситуация в БиГ стабилизируется и что в обозримом будущем она изгонит террористические группировки, которые действуют в основном в мусульманской части БиГ», – подчеркнул Елинчич-Племенити.

Он заявил, что сомневается в будущем и выживании ЕС, отметив, что сейчас в союзе сохраняются иные традиции и обычаи по сравнению с периодом его основания.

«Европа рушится. Я думаю, что через несколько лет ЕС исчезнет, ​​как и НАТО. Европа перешла на нацистский вариант и начала забывать свою историю. В ЕС и Брюсселе снова поднимаются темы фашизма и нацизма. Здесь нет никакой дилеммы. Это уже не Европа 1945 года, а другая», – заключил Елинчич.

В 1991 году Змаго Елинчич Племенити поддался сепаратисткой эйфории и участвовал в сецессии Словении от Югославии, собрав паравоенное формирование. Однако впоследствии, основав право-консервативную партию, он перешёл на позиции евроскептицизма, антиглобализма и противостояния нацистскому реваншизму в Европе.

Напомним, что в свое время кандидатура «Верховного представителя по БиГ» немца Кристиана Шмидта в обход установленных норм была назначена ЕС без положенного одобрения Совбеза ООН, где против неё выступали Россия и Китай.

В Республике Сербской фигуру Шмидта, откровенно лоббирующего, как и его предшественники интересы бошняцкого Сараево и пытающегося лишить сербский энтитет последних суверенных полномочий, по этой причине считают нелегитимной. В ответ на это за игнорирование указов «Верховного представителя» Суд БиГ осудил президента РС, а боснийская прокуратура объявила его и руководство республики в розыск.