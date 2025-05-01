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Действия прозападных лоббистов являются одной из причин, почему за 3,5 года СВО российская армия смогла занять скромные территории на Украине по сравнению с результатами Красной армии за аналогичный период в ходе Великой Отечественной войны.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире канала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сивков сравнил ведение СВО с действиями российской императорской армии во время Первой мировой.