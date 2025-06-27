Сивков: мигранты – троянский конь внутри России

Главная опасность для России исходит не извне – она находится внутри страны.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нашей территории развернуто в настоящее время до четырех миллионов украинцев, мигрантов, и не меньшее количество, а может даже большее количество, речь, наверное, идет о 5-6, а может и 10 миллионах выходцев из Средней Азии. В общей сложности получается от 10 до 14 миллионов пришельцев. На всякий случай напоминаю, население России 142 миллиона, из них активного мужского треть, то есть где-то порядка 50, даже 45 миллионов человек. И одних против них организованных вот этих вот, 14 миллионов, ну 10 миллионов.

Пусть даже исключаем детей, семей и всех прочих, – активных штыков может быть порядка 7 миллионов. Даже если из этих 7 миллионов каждый сотый будет диверсантом, мы получаем группировку 70 тысяч человек. Вот так хватает чтобы решить всю эту задачу.

Поэтому сегодня задача нейтрализации этих сил становится центральной. И то, что был удар беспилотниками – это лишь крупица. Причем всем было показано, что организаторы этого дела будут тут же обеспечены эвакуацией в случае провала, потому что этого кадра тут же эвакуировали. Я повторяю еще раз: главный враг России не на Украине, главный враг России – пятая колонна», – заявил Сивков.