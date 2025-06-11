Сербские майданщики начали охоту за женщинами-журналистками

В городках Заечар и Косьерич прошли местные выборы, на которых убедительную победу одержала правящая Сербская прогрессивная партия.

В ходе выборного процесса протестующие активно блокировали работу лояльных СМИ, а поле избили двух журналисток, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время выборов в Заечаре и Косьериче, прибывшие туда толпы протестующих, не дали работать представителям лояльных правящему режиму СМИ – РТВ, «Информер», «Ало», «Новости». В частности в Заечаре журналисты были заблокированы в здании местного муниципалитета, без еды и воды, и на протяжении восьми часов им не давали выйти оттуда. Женщины-корреспонденты «Информера» Бранка Лазич и Драгана Дженджич и вовсе подверглись нападениям и избиениям, майданщики били их и обливали пивом. Первая была атакована в Заечаре, вторая – в Косьериче.

«Они кидались на нас, плевали. Я все время снимала на свой телефон, потому что знала, что это наш единственный способ защиты. Нас окружила толпа. Ко мне подошел мужчина, ударил меня по руке, и мой телефон упал на асфальт. Каким-то образом я подняла телефон, и мы продолжили отступать. Мы не обращались к ним, не вступали в дискуссию. Затем мужчина в белой футболке ударил меня по плечу, и я снова выронила телефон. После этого другой мужчина подошел ко мне сзади и ударил меня», – рассказала Драгана Джендич.

После этого женщина упала и только своевременное вмешательство её коллеги – Йована Николича – уберегло её от удара ногой в голову.

«Драгану, 30-летнюю женщину, весящую 50 килограммов, мать двоих детей, избивали кулаками и пощечинами. Просто потому, что она выполняла свою работу. Я никогда не мог представить, что есть люди, которые доказывают свою силу, власть и мужество, избивая женщин. А теперь я это увидел и должен сказать ради Драганы и всех женщин Сербии, что все нападавшие будут арестованы, и пришло время для привлечения их к ответственности», – прокомментировал ситуацию президент Сербии Александр Вучич.

В итоге полиция задержала одного из избивавших журналистку – Мирослава Митровича, другой – Урош Веселинович – успел сбежать в Боснию и Герцеговину через пограничный переход «Сремска Рача».