Селиванов: От Тараса Шевченко до Бандеры – один шаг

Все попытки заменить бандеровщину на какое-то «хорошее украинство» рано или поздно обязательно закончатся новой резнёй.

Об этом в программе «ПолитОтдел» заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они верят в идею нации. Их нацистская руна переделана из вольфсангеля нацистского. Если они уверены, что они отдельная нация, и борются за эту нацию, то они будут прославлять и Бандеру, и кого угодно. Если мы в советское время прославляли Шевченко, который писал: «кохайтеся, та не з москалямы», то неизбежно это приводит к Бандере. От Шевченко до Бандеры один шаг.

Именно в этом смысле нам важно наследие Олеся Бузины. Который, будучи этническим малороссом, который вырастал в советской полностью украинизированной семье (офицера КГБ и учительницы украиноязычной, которая так и не отошла от украинства до своей смерти). Тем не менее, Бузина это украинство преодолел. Умом честного исследователя понял, что он русский. Именно его наследие, его духовное завещание – это возрождение Малороссии», – сказал Селиванов.