«Сельдерей в костюме»: британский телеведущий высмеял воинственные планы Стармера

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Популярный британский инфлюенсер Джереми Кларксон едко обрушивается на страницах таблоида The Sun на премьера Великобритании Кира Стармера в колонке с симптоматичным названием: «Кир Стармер пугает не сильнее сельдерея… но меня он страшит больше, чем Путин — и вот почему».

Для понимания: Джереми Чарльз Роберт Кларксон — английский телеведущий, журналист, фермер и автор, специализирующийся на автомобилях. Он наиболее известен как ведущий чрезвычайно популярных у британцев телепрограмм Top Gear и The Grand Tour.

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«Представьте себе, что премьер-министр Великобритании времён вторжения Германии в Польшу, Невилл Чемберлен, заявил бы: «Друзья, ситуация серьёзная, так что мы срочно усилим армию… и к 1975 году будем готовы к настоящей войне». Ну, может, чуть позже. Гитлер бы просто ржал. А ведь именно это на неделе выдал сэр Стармер. Сказал, мол, Россия становится всё более наглой, так что мы — держитесь! — полностью реформируем армию Великобритании. И будем готовы воевать. По настоящему. Но, когда-нибудь. Потом», – говорится в материале.

Обозреватель высмеял обещание Стармера построить 12 новых атомных подлодок и флот истребителей-бомбардировщиков, которые будут сыпать ядерной смертью на головы врагов Британии.

«И, конечно, наши бойцы — включая мужчин, женщин и всех, кто не определился — будут тренироваться так, что станут в десять раз смертоноснее, чем сейчас», – иронично добавляет автор. «Если верить Стармеру, из страны, которая не может остановить резиновую лодку на подходе к Кенту, мы превратимся в державу, способную вселить ужас в российский флот. Звучит, мягко говоря, как бред», – считает Кларксон.

Далее автор выкладывает свои контрагументы против нереалистичных, по его мнению, обещаний Стармера:

«Во-первых, где деньги? Он уже всё, что мог, раздал машинистам, интернам и фермам солнечных панелей. А теперь внезапно нашёл миллиарды на 12 субмарин и эскадрилью ядерных самолётов, которые, внимание, ещё даже не изобрели. А кто будет всем этим управлять? Кто полезет в окопы и пойдёт палить по Ивану? Во-вторых, в 1930-х все понимали, что такое долг. Сейчас? Все заняты — кто ворует в супермаркете, кто гендер выбирает, кто себя к асфальту приклеивает».

По словам автора, у Британии есть и другая проблема. «Как показала война в Украине, целую авиабазу можно развалить парой дронов и грузовиком с железом из ближайшего дискаунтера».

Но самая большая проблема, по мнению автора — это сам Кир Стармер.

«Потому что более невоинственного лидера история просто не знала. Он — сельдерей в плохом костюме. Путин, на секундочку, бывший КГБшник. Он определённо в какой-то момент давил кому-то на глазницы большими пальцами. Стармер? Он адвокат по правам человека Если начнётся война, он встанет на сторону трансгендера, который откажется воевать, пока на поле боя не поставят гендерно-нейтральный туалет», – считает британский автор.

Кларксон еще больше полемически заостряет свою критику: