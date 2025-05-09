Сделка Трампа по Украине может быть признана недействительной – Foreign Policy

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Издание о международной политике и безопасности Foreign Policy публикует авторский материал Дункана Холлиса — профессора права в Университете Темпл и редактора «Оксфордского руководства по международным договорам».

В своей статье он проводит мысль о слабых местах продвигаемой Трампом мирной сделки между Украиной и РФ. Материал озаглавлен довольно однозначно: «Сделка Трампа между Россией и Украиной будет признана недействительной».

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«Даже если предположить, что Украина уступит давлению США и достигнет соглашения с Россией, все три государства столкнутся с фундаментальной проблемой: международное право будет считать любой мирный договор, заключенный с помощью силы, недействительным», – указывает автор.

Делая такой вывод, автор ссылается на Венскую конвенцию о праве международных договоров, вступившую в силу в 1980 году. Сегодня ее положениями обязаны руководствоваться 116 государств, включая Россию и Украину. США, хотя и не являются участниками конвенции, признают большинство ее положений в качестве норм международного права.

«Вот в чем загвоздка для Украины и России: статья 52 конвенции гласит: «Договор не имеет юридической силы, если его заключение было достигнуто путем угрозы силой или применения силы в нарушение принципов международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций», – пишет автор.

До Второй мировой войны международное право позволяло государствам вступать в войну и в результате принуждать друг друга к заключению договоров. Устав ООН, разработанный под руководством США, коренным образом изменил ситуацию.

Он запрещает как угрозу, так и применение силы, за исключением случаев самообороны или с санкции Совета Безопасности ООН. Идея заключалась в том, чтобы избежать в будущем соглашений, подобных печально известному Мюнхенскому соглашению 1938 года, когда Великобритания, Франция и Италия согласились на аннексию нацистской Германией Судетской области Чехословакии.

Таким образом, эксперты, подготовившие первый проект Венской конвенции, сформулировали то, что стало статьей 52, в простых и категоричных выражениях: все договоры, заключенные под угрозой или с применением силы в нарушение Устава, не только могут быть аннулированы, но и являются недействительными.

Международный Суд описал статью 52 как норму международного обычного права, имеющую обязательную силу для всех государств.

«Даже если Украина согласится уступить территории в попытке выторговать хотя бы некоторые выгодные положения мирного договора (такие как гарантии безопасности и признание ее права на вступление в ЕС), это не спасет ситуацию. Любое мирное соглашение, предусматривающее территориальные или финансовые уступки в интересах России, должно рассматриваться как достигнутое с помощью силы, примененной Россией, что делает его недействительным», – считает автор.

Сторонники realpolitik реальной политики могут задаться вопросом, почему недействительность украинско-российского мирного договора имеет значение, если стороны принимают его на политическом уровне. И, конечно, государства все чаще полагаются на необязательные соглашения, чтобы сознательно уклоняться от своих прав и обязательств по международному праву, отмечает автор.

Так называемое иранское ядерное соглашение, по его мнению, является типичным примером: не заключая его в форме официального договора, администрация Обамы избежала враждебного процесса утверждения в Сенате США Сената США, что позволило первой администрации Трампа выйти из соглашения, не вызвав права на какие-либо правовые средства защиты для Ирана и других участников.

Однако сама непостоянность этого соглашения подчеркивает риски такого подхода, резюмирует автор.