«Самое резкое повышение за 90 лет»: в Германии сравнили тарифы Трампа с войной на Украине

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Немецкое издание WELT посвятило материал оценке влияния введенных Дональдом Трампом пошлин на и без того кризисную немецкую экономику. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал произошедшее «самым резким повышением за 90 лет». По оценке Хабека масштабные тарифы на импорт сравнимы по последствиям с началом войны на Украине и газовым кризисом после подрыва «Северных потоков».

Хабек отметил, что пошлины подрывают глобальную торговлю и особенно сильно ударят по немецким компаниям, поскольку Германия сохраняет наибольший профицит в торговле с США.

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Тарифы, которые Трамп назвал «взаимными», составляют для Европейского союза 20%. Новый пакет включает до 50% пошлин в отношении отдельных государств. По словам главы Белого дома, США «больше не будут терпеть экономическое разграбление» и готовы к «экономической борьбе».

На фоне новостей фондовый рынок США отреагировал резким падением. Индексы Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 показали крупнейшее снижение с сентября 2024 года. В Баварии заявили, что пошлины особенно болезненны для региона, так как США — крупнейший экспортный рынок для местных компаний.

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц также осудил новые тарифы, назвав их «атакой на торговую систему, обеспечившую мировое процветание».

Министр экономики Нижней Саксонии и назначенный премьер-министром Олаф Лис опасается негативных последствий пошлин для своей земли.

«Я отношусь к этому с большой обеспокоенностью, поскольку каждое действие неизбежно вызывает ответную реакцию. Мы не должны отклоняться от проверенных и успешных стандартов свободной мировой торговли», — заявил политик из СДПГ в интервью газете «Hannoversche Allgemeine Zeitung».

«США являются чрезвычайно важным экспортным рынком для Нижней Саксонии. «Речь идет не только об автомобильной промышленности, но и о многих продуктах и ​​секторах», — добавил он.

В целом, происходящее пока что укладывается в рамки прогнохов тех экспертов, которые говорят о желании Трампа напугать другие страны своей решительностью, после чего в рамках переговоров появятся совершенно другие цифры тарифов.