«Самое резкое повышение за 90 лет»: в Германии сравнили тарифы Трампа с войной на Украине
Немецкое издание WELT посвятило материал оценке влияния введенных Дональдом Трампом пошлин на и без того кризисную немецкую экономику. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал произошедшее «самым резким повышением за 90 лет». По оценке Хабека масштабные тарифы на импорт сравнимы по последствиям с началом войны на Украине и газовым кризисом после подрыва «Северных потоков».
Хабек отметил, что пошлины подрывают глобальную торговлю и особенно сильно ударят по немецким компаниям, поскольку Германия сохраняет наибольший профицит в торговле с США.
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Тарифы, которые Трамп назвал «взаимными», составляют для Европейского союза 20%. Новый пакет включает до 50% пошлин в отношении отдельных государств. По словам главы Белого дома, США «больше не будут терпеть экономическое разграбление» и готовы к «экономической борьбе».
На фоне новостей фондовый рынок США отреагировал резким падением. Индексы Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 показали крупнейшее снижение с сентября 2024 года. В Баварии заявили, что пошлины особенно болезненны для региона, так как США — крупнейший экспортный рынок для местных компаний.
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц также осудил новые тарифы, назвав их «атакой на торговую систему, обеспечившую мировое процветание».
Министр экономики Нижней Саксонии и назначенный премьер-министром Олаф Лис опасается негативных последствий пошлин для своей земли.
«Я отношусь к этому с большой обеспокоенностью, поскольку каждое действие неизбежно вызывает ответную реакцию. Мы не должны отклоняться от проверенных и успешных стандартов свободной мировой торговли», — заявил политик из СДПГ в интервью газете «Hannoversche Allgemeine Zeitung».
«США являются чрезвычайно важным экспортным рынком для Нижней Саксонии. «Речь идет не только об автомобильной промышленности, но и о многих продуктах и секторах», — добавил он.
В целом, происходящее пока что укладывается в рамки прогнохов тех экспертов, которые говорят о желании Трампа напугать другие страны своей решительностью, после чего в рамках переговоров появятся совершенно другие цифры тарифов.
“Чем громче вселенский вопль о том, что своими тарифами Трамп разрушит мировую экономику и ввергнет мир в рецессию похлеще, чем в 1930-х, тем сильнее становится подозрение, что страхи могут оказаться преувеличенными. Хотя относительного падения или по крайней мере замедления роста мирового ВВП, видимо, не избежать. Однако катастрофы может не случиться по той простой причине, что “партнеры” США, хотя для сохранения лица и введут какие-то ответные меры, но по большому счету американские выходки проглотят. Потому что США – самый большой потребительский рынок в мире. И по этой причине могут позволить себе такой диктат.
А куда “партнеры” станут сбывать свой ширпотреб? Тот же Вьетнам, имеющий огромный профицит в торговле с США, он куда денет всю эту электронику, бытовую технику и чипы? Мог бы, конечно, “в отместку” в Россию. Но она – маленький рынок по мировым меркам, ей столько не надо. Плюс санкции”, – считает, к примеру, российский публицист Георгий Бовт.
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