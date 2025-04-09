Русские рвут ВСУ на Лиманском направлении

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На Украине встревожены ухудшением ситуации на Лиманском направлении, где долгое время не было продвижений ВС РФ.

При этом в украинских источниках признают, что остановить продвижение русских не получается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг серьезно взялся за нашу оборону, сейчас противник закрепляется в н.п. Екатериновка. Из визуального контроля есть кадры, как противник демонстрирует тряпку, враг осуществил вклинивание в нашу оборону, и это начинает приводить к угрозе всей Лиманско-Боровской группировке», – с тревогой пишет украинский военный «Мучной».

Вражеский ресурс Deep State с сожалением отмечает, что на этом участке для ВСУ ситуация складывается «не лучшим образом».

«Неэффективное использование ресурсов бригады, которая содержит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество кацапов в дронах и возможностях поражения дает себя знать. Так же успех русне добавляет пехота, оказывающая постоянное давление на позиции украинских военных», – сокрушается ресурс.

А украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников считает, что «остановить продвижение врага там возможностей не слишком много», а ВС РФ усиливают свою группировку и наступают по трем дирекциям – на Оскол, Лиман и Серебрянское лесничество.

«Все эти действия будут согласовываться с наступлением в районе Северска, Часового Яра и Торецка. Конечно, конечная и главная цель врага – это контроль краматорско-славянской агломерации», – уверен Мирошников.

В связи с этим он прогнозирует, что ВС активизируются на всех смежных участках для достижения цели.

В свою очередь российский военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что вчера российская авиация и артиллерия наносила мощные удары по Лиману – главной тыловой базе ВСУ на этом участке.

«По большому счету, ни для кого уже не секрет, что группировке «Запад» дана директива занять Лиман и прилегающие вокруг него территории. И все это (и это уже тоже секрет Полишинеля) нужно для успешного проведения еще одного крупного нашего наступления. Справится ли командование группировки с такой сложной задачей посмотрим», – пишет Подоляка.

Напомним, что Лиман (как и ряд других городов Харьковской области и ДНР) был потерян ВС РФ в ходе успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, когда украинским оккупантам удалось за считанные дни продвинуться более чем на 100 километров.