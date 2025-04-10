Русские готовятся отсечь всю Слобожанщину – экс-боевик «Азова»

Заявления главкома ВСУ Александра Сырского о планах РФ на буферные зоны и осеннее наступление с Белоруссии, с военной точки зрения, бессмысленны, поскольку являются лишь частью политической кампании по сохранению у власти команды Зеленского.

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не согласен с Сырским, что кто-то хочет какую-то буферную зону, он не смотрит стратегически. Думаю, противник будет пытаться отсечь украинскую Слобожанщину, зайдя с Курской области (что сейчас и происходит) и соединившись со своей группировкой на Харьковщине и на Донбассе. Это самая главная угроза на сегодня. Почему главком говорит о какой-то буферной зоне? К нему и так очень много вопросов. Кроме этого, думаю, будет попытка наступления на Запорожском направлении, ну и про Покровск забывать не надо. Что касается осени, осенняя кампания с Беларуси будет зависеть от того, как закончится летняя кампания. Потому что в РФ нет серьёзных резервов для проведения осенней кампании. Может она накопить и подготовить их за лето? Очевидно, может, но мы же это будем видеть и понимать», – сказал Мосийчук.