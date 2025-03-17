Украине грозит сценарий раздела Германии, однако не нужно этого бояться, потому что воссоединение наступит гораздо быстрее.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, мы сейчас не можем отвоевать эти территории, но это не означает, что мы признаём их юридически российскими. Да, они будут под оккупацией какой-то определённый период времени. Да, они будут пока что управляться вот этой российской администрацией, но для нас это не создаёт никаких юридических последствий в том понимании, что мы отказываемся от захваченных территорий. В конечном счёте, Восточная Германия была оккупирована десятилетия, а потом так сложилось, что она почему-то присоединилась к стране, которой принадлежала. Конечно, пример плохой, мы не будем ждать десятилетия, я думаю, это будет значительно быстрее по той причине, что у нас есть достаточно сейчас возможностей говорить о других факторах давления на пока что существующую Россию… Вопрос в том, что Украина 300 лет была под российским ярмом, но идентичность не потеряла. Поэтому не потеряет она и на протяжении следующих, может, нескольких лет», – хорохорится Огрызко.