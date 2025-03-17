Русофоб Огрызко: Развалим Россию и вернем территории
Украине грозит сценарий раздела Германии, однако не нужно этого бояться, потому что воссоединение наступит гораздо быстрее.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, мы сейчас не можем отвоевать эти территории, но это не означает, что мы признаём их юридически российскими. Да, они будут под оккупацией какой-то определённый период времени. Да, они будут пока что управляться вот этой российской администрацией, но для нас это не создаёт никаких юридических последствий в том понимании, что мы отказываемся от захваченных территорий. В конечном счёте, Восточная Германия была оккупирована десятилетия, а потом так сложилось, что она почему-то присоединилась к стране, которой принадлежала.
Конечно, пример плохой, мы не будем ждать десятилетия, я думаю, это будет значительно быстрее по той причине, что у нас есть достаточно сейчас возможностей говорить о других факторах давления на пока что существующую Россию… Вопрос в том, что Украина 300 лет была под российским ярмом, но идентичность не потеряла. Поэтому не потеряет она и на протяжении следующих, может, нескольких лет», – хорохорится Огрызко.
«Я имею в виду людей, которые живут на оккупированных территориях. Как минимум то, что известно мне, там продолжается украинская жизнь, несмотря на русский ужас, который там установила Россия. Но это не изменит главного, что люди прекрасно понимают, что они украинцы.
Поэтому давайте не забегать вперёд, а делать то, что может ускорить крах этой полудикой территории, которая пока что называется Российской Федерацией для того, чтобы потом все вопросы, включая и этот, были решены так, как оно и должно происходить в цивилизованном мире», – болтал русофоб.
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