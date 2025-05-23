Руководитель из Минтранса Крыма обещает туристам «красивейший вид» с нового моста по дороге к Алуште

Катя Добрина.  
23.05.2025 21:27
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Строительство, Транспорт, Туризм


К 10 июня подрядчик ремонта автодороги Алушта – Ялта должен завершить отрезок до МДЦ «Артек».

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил первый замминистра транспорта Крыма Арсений Козловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К 10 июня подрядчик ремонта автодороги Алушта – Ялта должен завершить отрезок до МДЦ...

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«У нас сейчас основные большие стройки идут на Южном берегу Крыма – от Алушты до Ялты. Первый отрезок ведёт строительная компания «Центрдорстрой». До 10 июня они должны сдать отрезок, открыть на всю ширину полосы на протяжении 3,5 км примерно где-то до «Артека». В майские праздники мы получили большой наплыв гостей, видели, где какие были нюансы и, так сказать, слабые места. Сейчас мы их уже подкорректировали.

В данный момент компанией ведётся строительство и расширение дороги, не доезжая «Артека», где посёлок Лавровое. После окончания всего строительства мы получим комфортабельные, хорошие новые дороги с прекрасным видом», – подчеркнул он.

Параллельно идет строительство новой автодороги на Южный берег Крыма в обход Симферополя Донское–Перевальное.

«Дорога разделена на два участка и проходит по горной местности. Подрядчиком строительства выступает компания «ВАД». Дорога идет в обход Симферополя, что позволит его разгрузить, потому что сейчас все, кто едет на Южный берег Крыма, обязаны проехать через Симферополь – это единственная развязка на ЮБК.

Дорога в обход Симферополя готова практически на 70%, живописнейшие места, очень красивые. Когда мы с вами объезжаем Симферополь, и дальше у нас начинается обход Доброго, начинаются просто красивейшие пейзажи – едешь и любуешься. И она переходит во второй этап, где строится мост высотой порядка 50 метров. С него видно Чёрное море. Получается мы едем среди виноградников, справа скала. а слева этот вид на море», – отметил Козловский.

Замминистра уточнил, что мост уже готов на четверть –  все опоры установлены и сейчас производится надвижка металлоконструкций на эти опоры. Полный срок сдачи автодороги – 2027 год, а первый этап будет готов к концу этого года.

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