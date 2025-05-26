Руководители Сербии и Республики Сербской просто не могли не посетить парад Победы в Москве 9 мая, несмотря на резкую критику со стороны верхушки Евросоюза.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Владимир Кршлянин, известный сербский политик, дипломат, писатель и ученый.

Сербско-русское братство – ключ для будущего Европы. Через нас все ломается. Во Второй мировой сербы своим сопротивлением перенесли нападение Гитлера на СССР на три месяца, а потом начали сильнейшее сопротивление в оккупированной Европе, связывали множество немецких дивизий, и все это из-за уверенности в победе России. И Россия победила.

Сегодня все почти так же. Нынешний реприз Второй мировой – и трагедия, и фарс. Сербия десять лет переносила наступление на Россию, сопротивляясь коалиции НАТО и неонацистов. А Россия опять вынуждена победить, победить и для нас.

Верим, что Россия вернется на Балканы, а потом и в остаток Европы через Сербию. И что это будет скоро. Однако, Сербию – форпост Нового, свободного и справедливого мира, надо дополнительно укреплять.

Но если вернуться ко Второй мировой – какие наиболее известные военные преступления нацистов и их союзников на территории оккупированной Югославии?

Их множество. На территории оккупированной Сербии после массового восстания применялась директива Гитлера: расстрелять 100 заложников за убитого, а 50 за раненного немецкого солдата. В заложники брали все мирное население. Самые массовые расстрелы произошли в городах Кралево и Крагуевац, где было убито, в том числе, около 300 учеников мужской гимназии в Крагуеваце, о чем известное стихотворение «Кровавая сказка» написала великая сербская поэтесса Десанка Максимович.

С другой стороны, в марионеточном «Независимом Государстве Хорватия» (именно о таком мечтали бандеровцы на Западной Украине), хорватские усташи проводили геноцид над сербами, уничтожив, в концлагере Ясеновац и на других местах, методами от которых ужасались гитлеровцы, – миллион сербов.

Какую роль играла Советская Армия в освобождении Югославии?

Ключевую и решающую. Наши партизаны более трех лет воевали сами. 28 сентября 1944 года на основании договоренностей Тито с Толбухиным и Сталиным Красная Армия из Болгарии и Румынии вошла на территорию Сербии и началась Белградская операция.

Многонаселенную столицу братской Югославии нельзя было бомбить с воздуха (как это на Пасху того же года сделали западные союзники). Так что и на этот раз «все решали русские танки» – вместе с пехотой югославских партизан. Надо подчеркнуть, что без РККА НОАЮ не смогла бы сама освободить Белград 20 октября 1944 и центральную Сербию.

Какие сейчас распространяются фейки западной пропаганды на тему освобождения Югославии?

Их фейки у нас главным образом не проходят. Но, все-таки, часть общественности травят утверждениями, будто «освобождение является новой оккупацией», а «коммунисты хуже фашистов», и что «квислинги – это лучшие сербы, заботящиеся о выживании народа».

Помнят ли в Сербии о соучастии ряда европейских стран в гитлеровской агрессии против СССР?

Конечно. У нас почти все соседи, кроме греков и румын участвовали в оккупации частей Югославии (и Сербии). Но сербов убивали не только гитлеровцы и их сподвижники. Нас, в жестоких бомбежках Белграда и других городов, убивали и союзники. И, чтобы мы это никогда не забыли, те же англосаксы и прочие европейские дикари все это повторили в 90-е. После окончательной победы России, и миру, и нам понадобится новый Нюрнберг.