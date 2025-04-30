Россия уже победила в военно-дипломатической стратегии – экс-полковник СБУ
Первым объявляя перемирия в удобные для себя сроки, Владимир Путин переиграл Украину на дипломатическом поле боя.
Об этом на канале «Разные люди» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий программы пожаловался, что объявленное Владимиром Путиным майское перемирие ставит Украину в невыгодное положение.
«В свое время-то советская военная наука базировалась на теории рефлексивного управления. И одно из главных правил рефлексивного управления – это проявлять инициативу, и давать управляющее воздействие в адрес своего противника, постоянно заставлять его реагировать.
И вот, смотрите. Первое перемирие инициировал Путин. Второе перемирие сейчас, опять же, инициирован Путин. И вот мне кажется, это как раз четко укладывается в теорию рефлексивного управления, потому что заставляет Украину реагировать. И получается, любая реакция – не выигрышная.
Как вы считаете, если бы, например, Зеленский объявил перемирие с пятого числа, должна ли быть здесь такая инициатива на тактическом или на оперативном уровне?», – спросил ведущий.
Стариков с ним согласился.
«Это не оперативный уровень, даже не стратегический, это военная стратегия. Есть стратегия ведения боевых действий, а есть именно стратегия, связанная с войной, которой должны заниматься политики.
Действительно, мы проигрываем в стратегии, сначала вероломного вторжения. Взводно-ротное мышление у нас играет, мы молодцы, а команда Путина выигрывает в стратегии. А стратегия всегда тактику побеждает», – сказал Стариков.
«Так вот, в информационных войнах мы пишем сценарии, и каждый день что-то мы там новое, а Россия не отвечает, им не интересно. А вот сейчас пришли к стратегическим целям окончания войны, и теперь, такое бывает, что на поле боя победили, а в переговорах – проиграли.
Они перехватили стратегическую инициативу, не только на поле боя, но и в информационном плане. Третье – Путин подыгрывает главному посреднику, потому что как говорится ласковое дитятко двух маток сосёт. Можно во время переговоров, ничего особо не делая, получить кучу дивидендов», – подытожил эксперт.
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