Россия уверена в обрушении фронта ВСУ осенью – Золотарев

Анатолий Лапин.  
09.06.2025 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия уверена в том, что ей удастся продавить оборону ВСУ в ближайшие месяцы. Если Украина не сможет это остановить, ожидать ничего хорошего для себя ей не приходится.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уверена в том, что ей удастся продавить оборону ВСУ в ближайшие месяцы. Если...

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«Эту войну Кремль заканчивать не собирается. То есть он считает, что способен дожать Украину до практически вот того ультиматума, требований, которые мы услышали в Стамбуле. Ведь ни малейшей уступки по сравнению с годичной давностью, то, что было заявлено на коллегии Российского МИДа, ничего нет. А это, по сути, требования, пускай и не безоговорочные, не полной, но капитуляции Украины…

На что, кстати, и указывает пальцами российская сторона, с учетом реалий на земле. Этот учет реалий на земле, он будет ключевым фактором того, что мы получим осенью. То есть Россия делает ставку на то, что фронт ВСУ посыплется, в какой-то момент не хватит резервов. Ну, мы видим, это в Сумской области – там всё очень грустно, в районе Константиновки тоже в нужный момент не оказалось резервов. И где-то вот оно посыплется. Если сумеем сдержать этот натиск, возможно, будут какие-то подвижки в сторону компромиссов. Если нет… ну, ничего хорошего ждать не придётся», – заявил Золотарев.

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