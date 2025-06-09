Россия уверена в обрушении фронта ВСУ осенью – Золотарев

Россия уверена в том, что ей удастся продавить оборону ВСУ в ближайшие месяцы. Если Украина не сможет это остановить, ожидать ничего хорошего для себя ей не приходится.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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