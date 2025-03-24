Россия намерена обрушить фронт в Донбассе – Бутусов

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 11:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия пытается обрушить фронт на Донбассе, показав тем самым, что она способна выйти силой на те границы, которые она включила в свою Конституцию, и без переговоров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия пытается обрушить фронт на Донбассе, показав тем самым, что она способна выйти...

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«Хочу сказать, на фронте сейчас очень беспокоит ситуация, в первую очередь, это Донбасс. Для врага очень важно обрушить фронт. И мы видим системные усилия врага, которые пытаются обрушить фронт от Ямполовки, как минимум, до Торецка. Они проводят атаки для того, чтобы можно было захватить целый ряд других городов. И россияне не отказались от задачи быстрого захвата Покровска.

Их остановили потери, контратаки украинских войск. но, судя по происходящему, они попытаются атаковать и наступать на Покровск с юга, и будут пытаться попробовать после захвата Торецка, если они это сделают, то 100% они будут разворачивать группировку также на Покровск. Им надо захватить как можно большую территорию. Они хотят показать, что они могут захватить те регионы Украины, которые они включили в свой состав России, военной силой, без всяких переговоров», – заявил Бутусов.

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