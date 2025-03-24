Россия намерена обрушить фронт в Донбассе – Бутусов
Российская армия пытается обрушить фронт на Донбассе, показав тем самым, что она способна выйти силой на те границы, которые она включила в свою Конституцию, и без переговоров.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Хочу сказать, на фронте сейчас очень беспокоит ситуация, в первую очередь, это Донбасс. Для врага очень важно обрушить фронт. И мы видим системные усилия врага, которые пытаются обрушить фронт от Ямполовки, как минимум, до Торецка. Они проводят атаки для того, чтобы можно было захватить целый ряд других городов. И россияне не отказались от задачи быстрого захвата Покровска.
Их остановили потери, контратаки украинских войск. но, судя по происходящему, они попытаются атаковать и наступать на Покровск с юга, и будут пытаться попробовать после захвата Торецка, если они это сделают, то 100% они будут разворачивать группировку также на Покровск. Им надо захватить как можно большую территорию. Они хотят показать, что они могут захватить те регионы Украины, которые они включили в свой состав России, военной силой, без всяких переговоров», – заявил Бутусов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: