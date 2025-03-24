Россия намерена обрушить фронт в Донбассе – Бутусов

Российская армия пытается обрушить фронт на Донбассе, показав тем самым, что она способна выйти силой на те границы, которые она включила в свою Конституцию, и без переговоров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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