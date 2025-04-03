Россия и Украина почти не пострадают от торговой войны Трампа. Как так вышло?

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Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News, почму в указе Трампа о пошлинах на импорт отсутствуют Россия и Белоруссия. По словам чиновника, из-за санкций торговля с этими странами не ведется.

«Ну, с Россией и Беларусью мы не торгуем. Верно? Они находятся под санкциями», – сказал он.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также заявила изданию Axios, что санкции против России уже и так «исключают любую значимую торговлю». Неназванный представитель Белого дома заявил газете New York Times что по той же причине в список не попали Куба и Северная Корея.

Хотя в данном вопросе официалы Трампа лукавят – несмотря на то, что экспорт из РФ в США и правда сократился до критически низких величин, однако целый ряд критически важных товаров типа того же уранового сырья США до сих пор закупают в РФ и даже санкционный указ Байдена оставляет американским компаниям лазейки для исключений.

Тот же Axios опровергает слова чиновников и указывает, что торговля РФ и США сохраняется, хотя ее оборот и упал в десять раз – с 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом году.

«США по-прежнему больше торгуют с Россией, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в тарифный список Трампа», – указывает издание.

Оно также показывает, что при этом пошлинами обложили даже отдаленные островные территории, чья торговля с Америкой меньше российской.

Тем временем на Украине решили подсчитать на скорую руку, насколько стране страшна 10%-я пошлина Трампа. Влиятельный депутат Рады от либерально-националистической партии «Голос» Ярослав Железняк провел свои подсчеты. Получилось, что Украину спас колониальный формат торговли с США.

«По тарифам от Трампа. Как это ударит по Украине? Кратко и тезисно: 1) Ударит не сильно. Наш экспорт туда даже не дотягивает до миллиарда долларов и составляет лишь 2% от всего, что мы куда-то экспортируем. 2) США к нам завозят почти на 3 млрд долл, что в пять раз больше, чем мы к ним Поэтому мы получили «лайт» тариф всего в 10%. 3) Больше всего мы возили металлургическую продукцию, но там уже и так с марта для нас тариф 25% на сталь и алюминий. Еще трубы, но там тоже тариф уже есть + антидемпинг. 4) Еще треть экспорта составляет аграрная и пищевая продукция. Но там тоже уже и так ждали с апреля тариф. «Ну потому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54% как у Китая)», – делает оптимистичный вывод украинский политик.

Более того, Железняк даже усмотрел в развязанной Трампом торговой войне со всем миром маленький шанс для Украины.

«Здесь маленький нюанс, сейчас это ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы…. И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок», – считает он.

Тем временем, в соцсетях продолжают гадать, по какому принципу составлена тарифная сетка Трампа. Дело в том, что далеко не все пострадавшие страны вводили именно такие пошлины на товары из США, какие были указаны в списке, опубликованном Белым домом.