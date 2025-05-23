Россия и Китай – это фатальная угроза для США – бывший шеф Пентагона
За прошедшие пару лет альянс России и Китая, их сотрудничество в Азии и Европе, возросло настолько, что представляет собой огромную угрозу существованию Соединенных Штатов.
Об этом в эфире интернет-канала «Face the Nation» заявил бывший министр обороны США при президенте Бараке Обаме и экс-глава ЦРУ времен окончания «Холодной войны» Роберт Гейтс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что опасность только возросла, потому что и Россия, и особенно Китай, значительно увеличили свои арсеналы и военную мощь. И особенно, как я уже сказал, в случае с Китаем, они стали гораздо агрессивнее в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море, чем два года назад.
Я думаю, что они поставили себя в такое положение, что могут задушить Тайвань в плане судоходства и так далее, если захотят. И мы никогда раньше не сталкивались с крупными агрессивными ядерными державами, сотрудничающими как в Европе, так и в Азии.
И сегодня мы сталкиваемся с государством, которое почти так же богато, как и мы, технологически развито, конкурирует с нами во многих областях технологий, и у которого есть нереализованные амбиции. В целом, Китай представляет собой большую угрозу, но это не отменяет того факта, что у русских есть ядерное оружие», – рассуждал Гейтс.
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