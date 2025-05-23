Россия и Китай – это фатальная угроза для США – бывший шеф Пентагона

Анатолий Лапин.  
23.05.2025 18:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 265
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, США, Украина


За прошедшие пару лет альянс России и Китая, их сотрудничество в Азии и Европе, возросло настолько, что представляет собой огромную угрозу существованию Соединенных Штатов.

Об этом в эфире интернет-канала «Face the Nation» заявил бывший министр обороны США при президенте Бараке Обаме и экс-глава ЦРУ времен окончания «Холодной войны» Роберт Гейтс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие пару лет альянс России и Китая, их сотрудничество в Азии и Европе,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что опасность только возросла, потому что и Россия, и особенно Китай, значительно увеличили свои арсеналы и военную мощь. И особенно, как я уже сказал, в случае с Китаем, они стали гораздо агрессивнее в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море, чем два года назад.

Я думаю, что они поставили себя в такое положение, что могут задушить Тайвань в плане судоходства и так далее, если захотят. И мы никогда раньше не сталкивались с крупными агрессивными ядерными державами, сотрудничающими как в Европе, так и в Азии.

И сегодня мы сталкиваемся с государством, которое почти так же богато, как и мы, технологически развито, конкурирует с нами во многих областях технологий, и у которого есть нереализованные амбиции. В целом, Китай представляет собой большую угрозу, но это не отменяет того факта, что у русских есть ядерное оружие», – рассуждал Гейтс.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить