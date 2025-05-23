Россия и Китай – это фатальная угроза для США – бывший шеф Пентагона

За прошедшие пару лет альянс России и Китая, их сотрудничество в Азии и Европе, возросло настолько, что представляет собой огромную угрозу существованию Соединенных Штатов.

Об этом в эфире интернет-канала «Face the Nation» заявил бывший министр обороны США при президенте Бараке Обаме и экс-глава ЦРУ времен окончания «Холодной войны» Роберт Гейтс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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