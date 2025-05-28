Россия действительно готова воевать 20 лет для достижения целей СВО

Анатолий Лапин.  
28.05.2025 14:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Наступление России не ограничится летней кампанией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление России не ограничится летней кампанией. Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста...

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«Летней кампанией для Российской Федерации это не заканчивается, потому что, если потребуется, она готова и 21 год преследовать эти цели, как, опять-таки, было сказано по итогам Стамбульских переговоров. Это тактика войны на истощение… При продолжении тех процессов, которые идут сейчас, рано или поздно наберется критическая масса изменений, и качество украинской пехоты, украинской линии, украинского фронта приведет к его надлому и обрушению.

Если будут происходить то, что происходят сейчас сущностно, то рано или поздно это произойдет. Проблема в том, что никто не знает, когда именно. Это может произойти в июне, это может произойти в ноябре, это может произойти через год, это может произойти через 2 года – никто не знает… Стратегически та тактика, которая избрана, она свои плоды приносит», – заявил Щелин.

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