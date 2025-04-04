Россия быстрыми темпами создает новые армии и наращивает мощности ВПК – главком НАТО
У России достаточно возможностей для наступления – в ближайшие годы она не будет испытывать проблемы с личным составом в армии, кроме того в стране налажено серьезное военное производство.
Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если разделить возможности России по восстановлению на две большие категории персонал и оборудование, я считаю, что с персоналом проблем не будет. Они продолжают призывать на службу, вы видели это на прошлой неделе. Российское правительство объявило о ежегодном призыве на военную службу. В этом году он увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом, до 160 тысяч человек.
С такими темпами они смогут сформировать армию из четырех дивизий, которые они хотят создать, довольно быстро. Это будет немного сложнее, но им потребуется немного больше времени, чтобы организовать их все структуры, которые они хотят создать после войны. Они хотят создать армию численностью около полутора миллиона человек, о чем они уже объявили. Они хотят разместить большую часть войск на границе с НАТО и северо-восточной Европой. На это у них уйдет немного времени, но речь идет о паре лет…
Они значительно расширили свои возможности по производству некоторых вещей, артиллерийских снарядов, крылатых ракет. Они производят огромное количество беспилотников-камикадзе, которых раньше вообще не производили. Я бы охарактеризовал их возможности как наступательные», – заявил Каволи.
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