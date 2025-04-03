Российский генерал: ВСУ готовят наступление на Брянскую область

На фронте военные с обеих сторон жду улучшения погодных условий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Он ответил на вопрос, как следует действовать России, если Киев продолжит нарушать энергетическое перемирие.

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«Определенный тупик предполагался, тут ничего нового. Нам не надо отказываться от дипломатического решения вопроса. Мы пообещали, что не будем бить по энергообъектам в течение месяца, и мы свое слово сдержим. Но потом, если Украина не прекратит свои атаки, то мы так долбанём по ней, что встать с колен ей будет очень тяжело. Нокаут точно будет. А вообще данное слово держать надо — это наше лицо. Когда садимся за стол переговоров, мы исполняем даже предварительные решения. У противника на это не хватает мозгов и выдержки не провоцировать на ответные удары. Они бьют по газораспределительным и нефтеперекачивающим станциям в Ставрополье. Они даже не понимают, что мы предоставляем их в аренду зарубежным компаниям. Очень скоро многие поймут: то, что делает Украина, – это просто натуральный бандитизм», – сказал Попово в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом он говорит, что некоторое снижение интенсивности боевых действий не связано с переговорным процессом.

«Я уже ранее говорил, что будет затишье, и не потому что идут переговоры, а из-за перехода на весенне-летний период. Мы физически не можем продвигаться. Военные по колено в воде, в грязи, колеса вязнут, танки и бронемашины наполовину в грунте. К маю ситуация изменится — наступят солнечные дни, почва просохнет, грунтовые воды уйдут. И с той стороны, и с нашей стороны будет движение», – прогнозирует генерал.

По его словам, ВСУ могут тоже организовать свое наступление к маю.