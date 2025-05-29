Российская армия нацелилась на целое ожерелье городов – Бортник

Анатолий Лапин.  
29.05.2025 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


В начавшейся летней наступательной кампании ВС РФ основными целями станет освобождение Донбасса и попытки занять Запорожье, Сумы и Харьков.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начавшейся летней наступательной кампании ВС РФ основными целями станет освобождение Донбасса и попытки...

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«Российская армия уже в Днепропетровской области, пока не захватила населенных пунктов и скорее всего она потенциально может захватить какое-то пограничье Донецкой, Запорожской, Днепропетровской области. Я не думаю, что российская армия будет способна во время этой летней кампании приблизиться к Днепру. Запорожью большая угроза. То есть приближение к Запорожью, например, или атака на Запорожье, к сожалению, вполне вероятная цель.

Хотя я думаю, что все-таки российская армия сконцентрируется, в первую очередь, на Донбассе. Посмотрите, начиная от Покровска, Мирнограда и туда выше Доброполье, там целое ожерелье городов Донбасса. И второе ожерелье начиная от Константиновки, заканчивая Славянском. Эти два ожерелья Донбасса Россия пытается в первую очередь взять. Параллельно она будет вторгаться на украинскую территорию Сумской и Харьковской области в рамках задачи по растягиванию сил и создании буферной зоны», – заявил Бортник.

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