России придется еще долгие годы бороться с украинским терроризмом

Даже после окончания СВО украинские спецслужбы будут проводить диверсионные и террористические операции на территории России.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы завершим специально военную операцию, это далеко не конец. Мы понимаем, что противник не может военными способами полноценно сопротивляться, то есть он не может сейчас выстраивать новые линии обороны, он постоянно выстраивает временные линии обороны, потому что мы проломили основную линию обороны, которая шла через Авдеевку от Горловки вниз. Она проломлена. Противник вынужден, по сути, создавать новые укрепрайоны, формировать временные линии обороны и надеяться, прежде всего, на использование тысячи беспилотников, потому что они перегружают воздушное пространство.

То есть по сути, как новым эшелоном ПВО становятся дроны. Эти временные линии обороны все равно будут проломлены нашими специалистами, то есть тут никуда не деться и для украинского кейса теперь крайне важно приступать к новому витку противостояния, к террористическому витку. У них очень разветвленная агентурная сеть. Мы даже не знаем, возможно, агент СБУ живет у меня там в соседней квартире или у вас по соседству. Никто сейчас не знает до конца, сколько сейчас конкретно сотрудников штатных и внештатных СБУ и ГУР находятся на территории России», – заявил Михайлов.