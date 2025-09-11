Роковой мемуар – Пугачева прокололась на Дудаеве

Четырехчасовое интервью популярной в 20-м веке эстрадной певицы Аллы Пугачевой иноагентке Екатерине Гордеевой могло бы вызвать лишь брезгливую жалость. Значительную часть своих мемуаров пожилая женщина проговаривает, тяжело шагая по пляжу Юрмалы. К ней бросаются, то украиноязычные беженцы с благодарностью за поддержку, то восторженные возрастные фанатки, то окликают алкаши с пляжной скамейки и просят спеть. На все чаяния народа Пугачева с готовностью откликается: отвечает украинцам «дякую», обещает подписаться на инстаграм внука фанатки и поет «Ох, мороз-мороз».

Позже она сообщает Гордеевой, что только такой поддержкой поклонников и живет, потому что для большей части окружения она была лишь «выгодным знакомством» («Нас нет – они находят другое выгодное знакомство»).

В целом интервью Пугачевой – это очень облегченный вариант «антивоенного» пафоса ее подруги Лаймы Вайкуле. Певица слегка пеняет народу за «трусость» и заявляет, что Родина ее предала, но признается, что «всем сердцем любила Россию, которая, может, ее уже и не дождется».

Интервью получилось печальным воспоминанием об «очень интересной» жизни. Пугачева рисует себя для потомства бескорыстной энтузиасткой, получавшей за концерты настолько мало, что даже Джо Доссен расчувствовался, узнав о ее гонорарах, и подарил французскую сантехнику. Правда через полчаса певица забывает о своей бедности и сообщает, что один из мужей перед разводом снял с ее сберкнижки 47 тысяч рублей, а «это на несколько «волг» хватило бы».

Все эти сумбурные мемуары не дали бы питательной пищи хейтерам, если бы Пугачева вдруг не к месту вспомнила главаря чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

«Особенно первая чеченская война мне запомнилась, потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный и порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек. А жена какая! Ой какая жена. Художница, писательница, политик. Она звонила мне, думая, что я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас стыдно даже ей привет передать. Алла Федоровна, если увидите это интервью, прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», – причитала старуха.

Это высказывание всколыхнуло российскую общественность и заставило вспомнить о том, что у Пугачевой до сих пор нет статуса иноагента.

Публицист Сергей Мардан напомнил, что «интеллигентный» террорист Дудаев призывал чеченцев «перевернуть Россию и стереть в ядерной катастрофе».

«У меня только один вопрос к высоким покровителям этого ходячего мертвеца. Хотя бы теперь вы ей статус иноагента выпишите? Или и дальше будете руки целовать?», – написал он в своем тгк.

Журналистка Наталья Радулова добавляет к этому, что Дудаев не только устраивал концлагеря для русских, но и наградил Шамиля Басаева орденом «Честь нации» за захват заложников в Буденновске.

«Террорист и бандит для неё чуть ли ни секс-символ, как бабка о нём говорит. Это еще не оправдание терроризма? Сколько народа полегло из-за него? Как он к России относился? Жалеет она. Тьфу. Вот и вся сущность выползла», – негодует журналист RT Константин Придыбайло.

«В целом, ничего удивительного в такой комплиментарной оценке террориста, головореза и автора термина «русизм». Достаточно вспомнить, что говорила Пугачева во время трагедии «Норд-Оста». Злая ведьма всегда была такой. Годами жила в ненависти к России, к людям. Считала их холопами и ничтожеством. Но вот же, два ордена «За заслуги перед Отечеством». Сами приучили её к тому, что ведьму будут терпеть всегда», – напоминает тележурналист Андрей Медведев.

«Запредельная мерзость. За гранью. Никогда не понимала, почему талант достаётся ублюдкам. Но ведь достаётся же! И сколько их, ублюдочных тварей, были залюблены зрителями, читателями, слушателями… Есть такое понятие – скотье. Это тьма, подлость, бесчестность или аморальное отребье. Скотье – самое мерзкое, что можно себе представить. Вот и Пугачёва – настоящее скотье», – возмущена бывший депутат из ДНР Майя Пирогова, чья дочь погибла в результате обстрела ВСУ.

Военкор Дмитрий Стешин полагает, что Пугачева может вернуться в Россию только в гробу.