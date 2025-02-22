Разговоры о транзитном потенциале Украины окончены

Игорь Шкапа.  
22.02.2025 15:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика


В будущем все транзитные потоки будут идти мимо Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому изданию «Деловая столица» заявил профессор Киево-Могилянской школы управления, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

В будущем все транзитные потоки будут идти мимо Украины. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Представить себе сценарий, что после завершения войны Украина, а с ней и вся Европа, все забудут и возобновят транспортировку через свою территорию товаров из РФ, сегодня, думаю, невозможно.

Поэтому пора прекращать разговоры о «транзитном потенциале». Все транзитные потоки будут идти мимо Украины из-за будущего появления «железного занавеса» на ее восточной границе. Это касается и маршрута Север – Юг, потому что он дороже, рискованнее и сложнее тех маршрутов, которые уже есть в Евросоюзе», – сказал аналитик.

По его словам, без транзита инфраструктуру придется перестраивать на обеспечение внутренних потребностей украинских потребителей.

«Это уже частично сделано, в частности оператором ГТС. Так же нужно думать и о будущем системы транспортировки нефти и нефтепродуктов. При этом не следует пренебрегать возможностями сотрудничества, прежде всего в части формирования на базе украинских газовых хранилищ энергетического хаба. Но последний можно создать только после вхождения Украины в ЕС. До этого ликвидность такой точки я считаю сомнительной. Другими словами, там будут торговаться недостаточные объемы, чтобы получать от этого существенную выгоду», – резюмировал Рябцев.

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