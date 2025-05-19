Разговор Путина и Трампа ставит Украину перед фатальным выбором – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
19.05.2025 21:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 104
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Путин и Трамп договорятся, Украина окажется перед выбором «похабного мира» с гражданской войной – либо остаться без американской помощи.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Путин и Трамп договорятся, Украина окажется перед выбором «похабного мира» с гражданской войной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Поскольку все, что мы видели в Стамбуле, это лишь прелюдия вот к этому разговору [Путина и Трампа]. И если случится, что стороны не придут ни к какому компромиссу, меня это удивит, поскольку происходящее за последний месяц наводит на печальные для нас мысли», – сказал Золотарев.

«Дальше Украина встанет перед необходимостью выбора. Или такой похабный мир с очень тяжелыми последствиями для страны, потерей территорий, с разрушенной экономикой, с неопределенностью будущего и потенциально очень большим риском сползти в руину, во внутренний конфликт.

Либо же продолжение войны, не располагая для этого достаточными ресурсами. Поскольку пока обещание европейских партнеров, это больше из серии такого разговорного жанра, которые не подкреплены соответствующими ресурсами.

Та ресурсная база, на которую опиралась Украина в войне на протяжении трёх лет – это США. Если эта ресурсная база исчезает, ну, три-пять месяцев», – подчеркнул он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить