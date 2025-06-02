«Раздайте населению СИЗ – готовьтесь эвакуировать города» – в Киеве ждут ответа России за теракты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина сильно рискнула, устраивая теракты на территории России, и теперь её судьба будет полностью зависеть от закулисных переговоров Москвы и Вашингтона.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что Малюк это комментирует, и Украина на себя берет ответственность… Украина же могла бы не признаваться. Но то, что Украина это признает, обратите внимание, это означает, что мы хотим политического воздействия. Я думаю, что Россия будет готовить акт мести. Ведь даже Медведев молчит. Ему сказали молчать. Они анализируют ущерб, и сейчас будут шантажировать наших западных союзников этим ущербом. Говорят, что «порог применения ядерного оружия достигнут, мы готовы применять его по Украине». И вот сейчас за кулисами будет происходить самое интересное. Я не исключаю, что российские войска начнут разворачивать тактическое ядерное оружие, «Орешники», – сказал Бортник.