«Раздайте населению СИЗ – готовьтесь эвакуировать города» – в Киеве ждут ответа России за теракты
Украина сильно рискнула, устраивая теракты на территории России, и теперь её судьба будет полностью зависеть от закулисных переговоров Москвы и Вашингтона.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что Малюк это комментирует, и Украина на себя берет ответственность… Украина же могла бы не признаваться. Но то, что Украина это признает, обратите внимание, это означает, что мы хотим политического воздействия.
Я думаю, что Россия будет готовить акт мести. Ведь даже Медведев молчит. Ему сказали молчать. Они анализируют ущерб, и сейчас будут шантажировать наших западных союзников этим ущербом. Говорят, что «порог применения ядерного оружия достигнут, мы готовы применять его по Украине».
И вот сейчас за кулисами будет происходить самое интересное. Я не исключаю, что российские войска начнут разворачивать тактическое ядерное оружие, «Орешники», – сказал Бортник.
«Мы очень сильно рискнули. Операция, безусловно, блестящая и талантливая. Но сейчас вот то, что было сделано в отношении российской стратегической авиации, напоминает мне, когда игрок в карты идет ва-банк, когда он все выбрасывает на стол. Сейчас может выйти пан или пропал.
Призываю не игнорировать воздушную тревогу. Призываю власти не только самим прятаться в бункера, но и в случае возникновения реальной угрозы проводить массовую эвакуацию населения.
Если будут предупреждения в отношении нанесения ударов тактическим ядерным оружием, не прятаться, не успокаивать, а проводить эвакуацию населения, обеспечить средствами индивидуальной защиты. Возможно, настало время их уже раздавать для того, чтобы люди себя спокойно чувствовали.
Потому что если Россия с Западом не сторгуется за кулисами, то не с точки зрения даже военной, а с точки зрения репутационной, Москва попытается отомстить», – резюмировал он.
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