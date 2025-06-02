«Раздайте населению СИЗ – готовьтесь эвакуировать города» – в Киеве ждут ответа России за теракты

Вадим Москаленко.  
02.06.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 531
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина сильно рискнула, устраивая теракты на территории России, и теперь её судьба будет полностью зависеть от закулисных переговоров Москвы и Вашингтона.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сильно рискнула, устраивая теракты на территории России, и теперь её судьба будет полностью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что Малюк это комментирует, и Украина на себя берет ответственность… Украина же могла бы не признаваться. Но то, что Украина это признает, обратите внимание, это означает, что мы хотим политического воздействия.

Я думаю, что Россия будет готовить акт мести. Ведь даже Медведев молчит. Ему сказали молчать. Они анализируют ущерб, и сейчас будут шантажировать наших западных союзников этим ущербом. Говорят, что «порог применения ядерного оружия достигнут, мы готовы применять его по Украине».

И вот сейчас за кулисами будет происходить самое интересное. Я не исключаю, что российские войска начнут разворачивать тактическое ядерное оружие, «Орешники», – сказал Бортник.

«Мы очень сильно рискнули. Операция, безусловно, блестящая и талантливая. Но сейчас вот то, что было сделано в отношении российской стратегической авиации, напоминает мне, когда игрок в карты идет ва-банк, когда он все выбрасывает на стол. Сейчас может выйти пан или пропал.

Призываю не игнорировать воздушную тревогу. Призываю власти не только самим прятаться в бункера, но и в случае возникновения реальной угрозы проводить массовую эвакуацию населения.

Если будут предупреждения в отношении нанесения ударов тактическим ядерным оружием, не прятаться, не успокаивать, а проводить эвакуацию населения, обеспечить средствами индивидуальной защиты. Возможно, настало время их уже раздавать для того, чтобы люди себя спокойно чувствовали.

Потому что если Россия с Западом не сторгуется за кулисами, то не с точки зрения даже военной, а с точки зрения репутационной, Москва попытается отомстить», – резюмировал он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить