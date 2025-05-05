У России есть все необходимые средства для того, чтобы выследить местоположение украинского военного и политического руководства и нанести по нему удары.

Об этом на канале «Рой-ТВ» заявил российский публицист и военный обозреватель Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот мы «Орешник» вроде как применили, хотя «Орешник» – не высокоточное оружие, но он хорошо бы поражал бы, например, какие-нибудь районы компактного расселения верхушки. Верхушка же жить любит хорошо… Конча Заспа, еще какие-то там есть фешенебельные районы – в общем-то, есть площадные цели. Кстати говоря, и мосты тоже хорошая площадная цель для кинетических ударных элементов. Бункеробойное оружие, как мы поняли, знаем, тоже существуют и те же «Кинжалы»…