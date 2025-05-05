Рассерженные патриоты требуют удары по украинскому руководству
У России есть все необходимые средства для того, чтобы выследить местоположение украинского военного и политического руководства и нанести по нему удары.
Об этом на канале «Рой-ТВ» заявил российский публицист и военный обозреватель Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот мы «Орешник» вроде как применили, хотя «Орешник» – не высокоточное оружие, но он хорошо бы поражал бы, например, какие-нибудь районы компактного расселения верхушки. Верхушка же жить любит хорошо… Конча Заспа, еще какие-то там есть фешенебельные районы – в общем-то, есть площадные цели. Кстати говоря, и мосты тоже хорошая площадная цель для кинетических ударных элементов. Бункеробойное оружие, как мы поняли, знаем, тоже существуют и те же «Кинжалы»…
Вот, в Тернополе, помните, в начале украинской кампании, «Кинжал» поразил подземные хранилища боеприпасов, хорошо поражает, между прочим. Очень быстро, «Кинжал» же гиперзвуковой, даже оповещение срабатывать не успевает, уйти из бункера можно не успеть. Но, тем не менее, вот эти вот идиотские аргументы, такие вот оправдывающие того, что так не делается, они повторяются каждый раз… И то, что это не делается, я считаю преступным. Особенно в свете памяти победы в Великой Отечественной войне… Тем более, что сейчас у нас действительно есть могучие средства разведки, могучие средства обработки информации, искусственный интеллект, которые позволяют наладить такую разведку», – заявил Калашников.
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