Рано говорить о поражении Ирана. Израиль может остаться без ПВО – эксперт
Израильской ПВО грозит истощение, и не факт, что США поделятся с Тель-Авивом своими запасами.
Об этом на канале «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти ракеты «Хец», которые являются основными ракетами для комплексов «Arrow», они заканчиваются. И Иран наносит удары и нанёс удары по предприятиям, которые их производят. И возможности пополнить боекомплект «Хец» нет, потому что они не производятся в США и где-либо.
И для того, чтобы восстановить потенциал ПВО Израиля, им нужно туда поставить комплексы американские, на которых загрузить американские ракеты. Ракетный комплекс «THAAD» и Пэтриот. Но их у американцев совсем немного. Им нужно прикрывать свои базы. Им нужно прикрывать базы в Японии. Им нужно прикрывать базы в Окинаве, в Гуаме, в других местах, в Европе, наконец.
Поэтому для Израиля не факт, что у них найдётся такие комплексы. А Иран чётко поставил себе задачу, он об этом говорил, выбить израильскую ПВО-ПРО. И он полномерно уничтожает эти системы. Поэтому то, что у Израиля в один прекрасный момент закончится система ПВО, вполне реально», – сказал Сивков.
Он напомнил, что война между Ираном и Израилем – это обмен ракетными ударами.
«И стоимость ещё надо посмотреть, у кого дороже. Но совершенно чётко можно сказать, что израильские ракеты имеют боевую часть не больше 500 кг, тогда как иранские ракеты имеют боевые части до тонны. Вот это важный момент.
Поэтому в данный момент говорить о том, что Иран там всё проиграл, как некоторые люди пишут, это не соответствует действительности. Совершенно чётко можно сказать, что в данном случае имеет место паритет. И сейчас определяется, в какую сторону качнётся ситуация», – подытожил эксперт.
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