Рано говорить о поражении Ирана. Израиль может остаться без ПВО – эксперт

Израильской ПВО грозит истощение, и не факт, что США поделятся с Тель-Авивом своими запасами.

Об этом на канале «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти ракеты «Хец», которые являются основными ракетами для комплексов «Arrow», они заканчиваются. И Иран наносит удары и нанёс удары по предприятиям, которые их производят. И возможности пополнить боекомплект «Хец» нет, потому что они не производятся в США и где-либо.

И для того, чтобы восстановить потенциал ПВО Израиля, им нужно туда поставить комплексы американские, на которых загрузить американские ракеты. Ракетный комплекс «THAAD» и Пэтриот. Но их у американцев совсем немного. Им нужно прикрывать свои базы. Им нужно прикрывать базы в Японии. Им нужно прикрывать базы в Окинаве, в Гуаме, в других местах, в Европе, наконец.

Поэтому для Израиля не факт, что у них найдётся такие комплексы. А Иран чётко поставил себе задачу, он об этом говорил, выбить израильскую ПВО-ПРО. И он полномерно уничтожает эти системы. Поэтому то, что у Израиля в один прекрасный момент закончится система ПВО, вполне реально», – сказал Сивков.