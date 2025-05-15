Прорыва не будет – западные СМИ о переговорах в Стамбуле

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The Wall Street Journal также анализирует контекст сегоднящней украино-российской встречи в Стамбуле.Издание делает акцент на демонстративном понижении Москвой дипломатического уровня делегации: отказавшись от встречи с Зеленским, Путин направил на переговоры с Украиной команду младших чиновников, пишет издание.

«Решение Путина направить вместо себя младших чиновников исключило возможность какого-либо прорыва, по мнению западных дипломатов. По их словам, назначив главой делегации бывшего министра культуры Мединского, Путин дал понять, что не желает уступать и преследует те же цели, что и в 2022 году — ликвидацию Украины как суверенного государства, способного защитить себя», – утверждает газета.

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Высокопоставленные официальные лица США также направляются в Стамбул, хотя пока не ясно, с кем и когда они встретятся, отмечает WSJ.

«В основе необычайного обмена мнениями по поводу потенциальных переговоров в Турции лежат конкурирующие приоритеты, которые делают мирное соглашение лишь отдаленной возможностью. Трамп пригрозил выйти из переговоров, если не будет достигнут прогресс. Обе стороны пытаются продемонстрировать готовность идти дальше, не отступая от собственных конечных целей. Украинские официальные лица заявили, что они встретятся с российской делегацией только для того, чтобы обсудить вопросы реализации и контроля за соблюдением 30-дневного безусловного перемирия, предложенного администрацией Трампа», – добавляет издание.

Газета напоминает, что первые переговоры в Стамбуле в 2022 году, текст которых так и не был завершен и не был одобрен Зеленским, привели к разработке проекта документа, направленного на то, чтобы Украина стала нейтральной.

Эти условия Киев и его европейские союзники наверняка отвергнут в нынешних условиях, прогнозирует издание.

По мнению авторов статьи, именно установка на отказ является одной из причин, по которой администрация Зеленского хочет провести переговоры в Анкаре, а не в Стамбуле – чтобы обозначить разрыв с озвученными требованиями Москвы.

В целом эти выводы не противоречат прогнозу известного российского политкомментатора Бориса Межуева, по мнению которого, если нынешние переговоры хоть к чему-то приведут, то только к прекращению огня, а любой выход за рамки этой тематики переговоры неизбежно сорвет.

Впрочем, даже прекращение огня в текузих условиях выглядит фантастическим предположением.