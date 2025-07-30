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Российской армии не стоит спешить с наступлением и нести дополнительные потери, потому что украинская власть уничтожает сама себя.

Об этом на канале «Белта» заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А зачем торопиться [с наступлением], вот если в стратегическом плане смотреть на ситуацию? Для чего? На Украине происходят мощнейшие деструктивные процессы. Сочетание СВО и того, что творит украинская власть, они обнуляют все, что там осталось от бывшей УССР. Там такой процесс мощнейшего обнуления. То есть, по сути, украинский режим нынешний, он решает максимально эффективно те задачи, которые, на мой взгляд, отвечают стратегическим интересам России. Так зачем тогда останавливать эти процессы? Армия двигается. Не быстро, но зачем быстро? Чтобы усилить наши потери? Не надо. Чтобы остановить деструктивные процессы внутри Украины? А зачем? Не надо», – сказал Ваджра.