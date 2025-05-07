Призрак Чубайса над Испанией и Россией

Блэкауты в Европе и Подмосковье заставили россиян вспомнить о бывшем руководителе «Роснано» бежавшем из страны Анатолии Чубайсе.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел в соцсетях смешные фотографии, что якобы его видели в Испании накануне блэкаута. С юмором авторы пытались напомнить о блэкауте в подмосковном Чагино в 2005 году. Не знаю, был ли он в Испании или не был, но где-то за границей он пребывает. О нем мы вспоминаем в контексте украденных денег в «Роснано», ареста имущества и ведущегося уголовного дела по гибким планшетам. А я бы вспомнил еще дальше – про реформу РАО ЕЭС. К чему мы пришли через 20 лет после той аварии», – сказал Симонов.

По его словам, после отделения генерации от сетей по инициативе Чубайса частные инвесторы в энергетику не пришли, все объекты находятся в госсобственности, по данным Минэнерго до 2042 года требут вливаний в 40 трлн руб, что выльется в удвоение тарифов.

«Блэкауты это история не только про Московскую область. Блэкауты были в Свердловской области, в Омской области, в Ярославской области. На самом деле карта отключений от энергии достаточно пестрая. Прошлым летом была колоссальная авария на юге в Ростовской области и в Краснодарском крае. И вдруг выяснилось, что у нас нет никакого профицита в генерации, а есть катастрофические прогнозы дефицита генерации», – сказал Симонов.

По его мнению, неслучайно энергостратерия России до 2050 отсылает к решениям 8-го съезда народных депутатов о плане ГОЭРЛО.